Tel Drum, obligată să ramburseze anticipat liniile de credit, după instituirea sechestrelor asigurătorii

“Măsurile asigurătorii dispuse în cadrul dosarului penal nu sunt incompatibile cu procedura insolvenței”, precizează judecătorul sindic Mariana Nuți Dobrin, de la Secția Civilă a Tribunalului Teleorman, care a hotărât, la sfârșitul lunii ianuarie, deschiderea procedurii generale a insolvenței împotriva companiei Tel Drum. Magistratul atrage atenția DNA, care s-a opus vehement acestei măsuri, că “procedura insolvenței se derulează sub coordonarea unui administrator sau lichidator judiciar și sub controlul judecătorului sindic. Nu se poate considera că aceasta ar putea genera condiții favorabile pentru ascunderea, distrugerea, înstrăinarea sau sustragerea de la urmărire a unor bunuri ale societății debitoarei”. Tribunalul Teleorman le-a dat “daună totală” procurorilor lui Kovesi, numind ca administrator judiciar provizoriu o casă de insolvență despre care DNA încerca să explice că este deținută de persoane trimise în judecată pentru fraudarea procedurilor de insolvență.

Tel Drum a cerut Tribunalului Teleorman, la data de 17 ianuarie, deschiderea procedurii generale a insolvenței, precum și desemnarea în calitate de administrator judiciar a casei de insolvență C.I.T.R Filiala Ilfov SPRL. Reprezentanții Tel Drum au arătat că, la 20 decembrie 2015, printr-o adresă oficială, Unicredit Bank SA, în urma scandalurilor mediatice referitoare la Tel Drum și a instituirii măsurii sechestrului asigurător de către DNA, a decis, în mod unilateral, rambursarea anticipată, cu zece zile înainte de scadență, a liniilor de credit și a plafonului facturing. De la acea dată, Tel Drum SA a intrat în incapacitate de plată, nemaidispunând de lichiditățile necesare acoperirii cheltuielilor, fiind înștiințată chiar și Centrala Incidențe de Plată Majore. La momentul cu pricina, Tel Drum avea debite scadente de peste 10 milioane de lei către bugetul de stat, către asociați instituții de credit și furnizori.

Nu doar Tel Drum și-a cerut insolvența, ci și alți câțiva creditori. Potrivit încheierii Tribunalului Teleorman, aceștia sunt SC Europrotect Security SRL Alexandria, SC Aversa Manufacturing SRL București și SC Specialist Consulting SRL București.

Prima încercare a DNA de a bloca demersul

În 26 ianuarie, DNA a depus la dosar o înștiințare potrivit căreia, în 17 august anul trecut, a fost instituit sechestru asigurător asupra bunurilor mobile și imobile ale Tel Drum SA, până la concurența sumei de 4.170.462,5 lei, într-un prim dosar penal. În 12 decembrie, însă, ofițerii judiciari de la DNA s-au prezentat la sediul Tel Drum, pentru a pune în executare sechestrul, moment în care le-a fost pus la dispoziție extrasul de cont emis de Unicredit, din care reieșea că, din contul companiei a fost debitată suma cu pricina, cu mențiunea “Sechestru asig. DP440.2017”, condiții în care nu a mai fost necesară instituirea sechestrului bunurilor mobile ale Tel Drum.

DNA a emis, însă, în 16 ianuarie 2018, o altă ordonanță, într-un alt dosar (cel în care este urmărit penal și preşedintele PSD, Liviu Dragnea), prin care s-a instituit o altă măsură a sechestrului asigurător asupra tuturor bunurilor mobile și imobile ale Tel Drum SA, până la concurența sumei de 32.118.589,51 de lei. Pentru asigurarea acestui sechestru, polițiștii judiciari de la DNA au indisponibilizat, la 25 ianuarie, trei imobile aflate în proprietatea Tel Drum.

DNA nu s-a lasat și a cerut Tribunalului București să dispună interdicția Tel Drum de a iniția procedura de lichidare sau de dizolvare. În 26 ianuarie, instanța a instituit această măsură, pe o perioadă de 60 de zile, până în data de 26 martie 2018.

Instanța: “Sub controlul judecătoresc nu poate fi ocolită ancheta penală”

Procurorii au reacționat imediat după ce Tel Drum a cerut în instanţă deschiderea insolvenței. DNA susține că “există suspiciunea rezonabilă că aceasta acţionează cu rea-credință, în vederea sustragerii de la tragerea la răspundere penală".

În replică, judecătorul sindic Mariana Nuți Dobrin, de la Tribunalul Teleorman, arată, în concluzii, că măsurile asigurătorii dispuse în cadrul procesului penal nu sunt incompatibile cu procedura insolvenței. “Aceasta din urmă are scopul de a asigura redresarea activității debitorului, printr-o procedură colectivă, în vreme ce măsurile asigurătorii penale au scopul de a preveni ascunderea, distrugerea, înstrăinarea sau sustragerea de la urmărire a bunurilor care pot face obiectul confiscării speciale sau al confiscării extinse”, arată judecătorul, care atrage atenția procurorilor că “acest tip de procedură se derulează sub coordonarea unui administrator sau lichidator judiciar și sub controlul judecătorului sindic. Nu se poate considera că aceasta ar putea genera condiții favorabile pentru ascunderea, distrugerea sau sustragerea bunurilor de la urmărirea penală”.

Mai mult, Tribunalul Teleorman arată că toate conturile Tel Drum au fost deja sechestrate, iar deschiderea insolvenței are doar scopul de a crea cadrul necesar reorganizării societății sau lichidării acesteia. Singurul care nu poate fi indisponibilizat este contul de insolvenţă, care va fi deschis după declanșarea procedurii insolvenței.

Adminstratorul judiciar desemnat, exact firma care nu le-a plăcut procurorilor

Tribunalul Teleorman a mai aplicat o lovitură procurorilor de la DNA, desemnând, în calitate de administrator judiciar provizoriu al SC Tel Drum SA, compania C.I.T.R. Filiala Ilfov SPRL. Asta, în ciuda faptului că procurorii încercau să acrediteze ideea că respectiva casă de insolvență nu poate să fie desemnată în această calitate. Conform DNA, “considerăm că în cauză este relevant pentru poziția procesuală a inculpatului Tel Drum SA și pentru aprecierea bunei-credințe si faptul că acesta a propus în mod expres numirea în calitatea de administrator judiciar provizoriu a unei societăți, respectiv C.I.T.R. Filiala Ilfov, ai cărei reprezentanți sunt cercetați și trimiși în judecată în legatură cu fraudarea procedurilor de insolvență și lichidare frauduloasă a persoanelor juridice, aspect uşor de verificat din surse deschise".

Cererea de declanșare a procedurii insolvenței Tel Drum SA a fost admisă, în 29 ianuarie. Tot atunci, a fost desemnat administrator judiciar provizoriu SC C.I.T.R. Filiala Ilfov SPRL, dar au fost acceptate ca declarații de creanță și cererile depuse de creditorii Europrotect Security SRL, Aversa Manufacturing SRL și Specialist Consulting SRL. Toate opoziţiile la deschiderea procedurii insolvenţei puteau fi depuse în zece zile, iar ieri a expirat termenul pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanțelor. La 4 aprilie expiră termenul pentru verificarea creanțelor și întocmirea tabelului preliminar.

DNA susține că Tel Drum și-a cerut insolvența pentru a se sustrage de la urmărirea penală. Instanța replică, arătând că insolvența unei companii este controlată de un judecător sindic.