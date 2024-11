Cristina Bobe - Orașul nevăzut, expoziție temporară

Adresă: Muzeul Hărților, str. Londra nr. 39, București

Accesul la vernisaj este gratuit.

Muzeul Hărților vă invită pe 22 noiembrie 2024, de la ora 18:00, la vernisajul expoziției „Orașul nevăzut” al artistei Cristina Bobe, proiect curatoriat de Ioana Zamfir, muzeograf.

„Expoziția aduce în prim-plan detalii expresive din locații anonime și construiește astfel o hartă emoțională a spațiului urban. Fotografiile Cristinei Bobe invită la un exercițiu de atenție, la ajustarea ritmului în care traversăm și ne raportăm afectiv la locurile pe care le străbatem. Fiecare detaliu uitat devine o poveste, iar fiecare fotografie capătă o voce pentru cei care o privesc.” - afirmă curatoarea Ioana Zamfir.

Expoziţia este deschisă în perioada 22 noiembrie 2024 - 2 februarie 2025, iar programul de vizitare este de miercuri până duminică, între orele 10:00 - 18:00.

Cristina Bobe despre procesul său de creație: „De peste cincisprezece ani, fotografiez lumea construită și o redau privitorilor ei într-o nouă formă, una «poetizată», astfel încât zidurile încetează să mai fie ceea ce sunt și se transformă, prin puterea imaginației, în partituri, texte, hărți, continente sau picturi abstracte. Fotografiile mele propun un exercițiu de citire dincolo de fațade și o căutare a nevăzutului din lucrurile vizibile. Să privim mai atent și mai conștient, să ne uităm în jur prin lentila subiectivității și a sensibilității noastre, să încurajăm speculația și contemplația sau povestirea ca răspuns la imagini, să scriem texte din ziduri, să transformăm SupraFețele în amintiri! Să ne lăsăm și noi amprenta asupra unui loc fără a-l atinge mai mult decât cu privirea! Spiritul acestei serii de imagini nu este unul de documentare, ci de evocare.

Fotografiile descriu mai degrabă o realitate subiectivă, folosind un vocabular accesibil ochiului și experienței comune.”

Ioana Zamfir, curatoare, despre expoziție: „Într-o lume plină de zgomot și de agitație, ratăm de multe ori întâlnirea profundă cu orașul, cu detaliile nevăzute care îl alcătuiesc. Orașul devine un spațiu de trecere, un interval arid, golit de semnificație. Privim prin el, nu la el. Deși organică, nevoia de explorare lentă, individuală, a spațiului traversat este brutal neglijată. Pentru a recupera poezia din itinerariile noastre urbane, avem nevoie să ne lăsăm ghidați de sensibilitatea unui artist.”

CRISTINA BOBE este artistă vizuală. A studiat filosofie la Universitatea din București și fotografie la Universitatea Națională de Arte București. Este cunoscută pentru fotografiile sale din domeniul medical, cât și pentru ideile creative care stau la baza unor inițiative unice în spațiul cultural românesc, precum proiectul fotografic „Gentle Violence”, expus la Muzeul Național Brukenthal în două ediții („The Heart” - 2014 și „Faces of Change” - 2016) - un demers de documentare și explorare artistică a intervențiilor chirurgicale pe cord deschis și a celor de chirurgie plastică; galeria „Artera” din București - un spațiu multidisciplinar creat pentru a explora conexiunile dintre arte și sănătate / corp / medicină; conceptul „Unseen. Concert in the Dark”, care a propus primele concerte de muzică clasică din România, desfășurate în întuneric complet.

IOANA ZAMFIR este curatoare și muzeografă la Muzeul Hărților din București, specialistă în Studii Culturale. A studiat Istoria Artei la Facultatea de Istorie a Universității din București și a urmat studii de Masterat și Doctorat în Studii Literare și Culturale la Facultatea de Limbi și Literaturi Străine din București. A beneficiat de burse și stagii Erasmus și DAAD la universități precum Universitatea din Tübingen, Universitatea Paris Nanterre și Universitatea din Kassel. Are experiență în proiecte culturale, AFCN și Horizon 2020, și manageriază încă din 2018 programul Erasmus la Muzeului Hărților, prin care a legat parteneriate cu instituții precum V&A Museum, Biblioteca de Stat din Berlin și muzeul Plantin Moretus din Antwerp.

Muzeul Hărților din București este una dintre puținele instituții culturale de acest tip din lume. Misiunea sa este de a valorifica patrimoniul cartografic și de a-l aduce mai aproape de public printr-o interpretare atentă și activități diverse, atât pentru specialiști, cât și pentru comunitate. Muzeul își dorește să devină un reper cultural, promovând cercetarea, interactivitatea, educația continuă, dialogul și angajarea creativă. Muzeul găzduiește expoziții temporare în colaborare cu diverse instituții culturale sau artiști, consolidând dialogul între patrimoniu și arta contemporană.