Ileana Vlăduţ, strănepoata lui Brâncuşi: Sculpturile lui Constantin Brâncuşi de la Târgu Jiu, prin energia lor, au un rol de vindecare

“Ansamblul lui Brâncuşi din Târgu Jiu emite anumite vibraţii - maximul prin Coloana Infinitului - te conectezi la Univers şi se reactivează părţi benefice ale ADN-ului tău”. Declaraţia aparţine Ilenei Vlăduţ, terapeută cu tratamente energetice şi, totodată, o descendentă a lui Constantin Brâncuşi. Jurnalul Naţional a descoperit-o pe strănepoata marelui sculptor şi a stat de vorbă cu ea despre o altfel de terapie: vindecarea reconectivă.

Florin Condurăţeanu: - Doamna Ileana Vlăduţ, unii afirmă că le-aţi tratat o serie de suferinţe plimbând palmele dumneavoastră peste trupul lor. Ziceau ei că le-aţi precizat că e vorba de o terapie de reconectare la spiritul lor, pe care nu-l conştientizează. Dar mi-aţi spus că sunteţi strănepoată a ţăranului genial Constantin Brâncuşi. Înainte de a ne tălmăci terapia asta la modă în lume, cum faceţi parte din neamul lui Brâncuşi?

Ileana Vlăduţ: - Mama tatălui meu era fiica surorii lui Constantin Brâncuşi, deci bunica tatălui era sora marelui sculptor. Deci eu sunt strănepoata lui Brâncuşi pe ramura tatălui. Tatăl meu a fost în armată, om al pământului, cu o sensibilitate aparte. Tatăl meu a fost cel mai tânăr diplomat: la 29 de ani era consulul României la Viena. Aşa, eu am copilărit la Viena până în 1978, de la patru la opt ani. Străbunicul meu a mers pe jos până la Paris şi a poposit ceva timp la Viena, îl măcina o suferinţă la plămâni. Eu am fost singura din familie care a pictat, a desenat până la 17 ani. Tot la Viena am urmat cursurile Eric Pearl, americanul care a lansat terapia reconectivă de vindecare. Practic, îi provoci pacientului o aliniere între subconştient, conştient şi supraconştient. Am descoperit că am un har, ceva din ADN-ul meu s-a reactivat, am simţit că sunt un catalizator pentru oameni, ca ei să-şi conştientizeze darurile lor. Sunt un fel de antenuţă pentru ca ei să se conecteze la lumina, la energiile universului.

Florin Condurăţeanu: - Îl simţiţi pe Brâncuşi „călătorind” prin sângele dumneavoastră?

Ileana Vlăduţ: - Da, am avut mereu pasiunea pentru autocunoaştere, dorinţa de a-mi găsi o cale pentru a-mi exprima sufletul, am fost atrasă mereu de energiile universului, de mister, de deschidere pentru oameni a porţii spre sinele lor superior. Coloana Infinitului este tot un fel de antenă, o scară a zborului nostru acasă. Brâncuşi a realizat că noi suntem canalele de lumină între cer şi pământ, suntem de fapt omul cosmic multidimensional. Întregul ansamblu Brâncuşi de la Târgu Jiu este compus din: Masa Tăcerii, Aleea Scaunelor, Poarta Sărutului, Biserica, Coloana Infinitului. De sus, acest ansamblu Brâncuşi reprezintă omul cosmic culcat pe pământ, privind totdeauna răsăritul. Întreg ansamblul Brâncuşi de la Târgu Jiu produce energie, care se răspândeşte până la 300 de metri. Aparate sensibile au evidenţiat asta. Aceste “perle” artistice ale lui Brâncuşi au prin energia lor un rol de vindecare. Fiecare formă din ansamblul Brâncuşi emite anumite vibraţii. Pe măsură ce înaintezi prin ele, te conectezi la vibraţii din ce în ce mai mari. Maximul de vibraţie este atins de Coloana Infinitului, ţi se reactivează anumite părţi din ADN-ul tău... Pe o stradă laterală, el a sculptată o masă mai mică, Masa Singurătăţii. Brâncuşi a spus: . Este o călătorie de iniţiere spre interiorul sufletului, al spiritului. A dorit ca perlele artei lui să rămână acasă, la Târgu Jiu. Brâncuşi n-a utilizat ca alţii modele în gips, el a sculptat direct în piatră. Eu îl simt pe Brâncuşi în fiinţa mea. Brâncuşi ne-a lăsat să ne găsim calea, să ne aflăm unicitatea, să ne găsim singuri povestea.

Florin Condurăţeanu: - Doamna Ileana Vlăduţ, detaliaţi această terapie mult comentată în lume, pusă la cale de americanul Eric Pearl şi numită vindecare reconectivă!

„Eu fac cu palmele o vindecare reconectivă”

Ileana Vlăduţ: - Este o procedură energetică de vindecare prin palme, fără atingere. Tu, terapeutul, eşti un catalizator al energiei luminii şi informaţiei de la spiritul lui. Îi deschizi pacientului poarta spre sinele său superior, care există în el, dar pacientul nu îl conştientizează. Îi provoci lui o aliniere între subconştient, conştient şi supraconştient, cum am mai spus. De fapt, îl conştientizezi că e spirit într-un corp material. Suntem lumină concentrată. Aceste şedinţe terapeutice îl fac pe pacient să conştientizeze că omul este un fractal (n.r.- Model matematic sau obiect real care îşi menţine forma de bază fragmentată şi neregulată la varierea scării de observaţie), o sămânţă care are în ea tot universul.. Noi, ca potenţial, suntem nelimitaţi, avem potenţialul întregului univers, doar avem impresia că suntem separaţi. Frica ne limitează accesul conştient la anumite vibraţii cosmice, vitale şi spirituale.

Florin Condurăţeanu: - Afirmaţi că dumneavoastră, Ileana Vlăduţ, terapeuta, sunteţi un fel de antenă...

Ileana Vlăduţ: - Eu mă plimb cu mâinile pe deasupra corpului pacientului, îl scanez cu mâinile şi, în locul în care aura e spartă, energia curgând prin palmele mele ţese la loc aura. Vindecarea vine totdeauna sub forma care îţi este cea mai potrivită în acel moment. Ca şi când bolnavul se priveşte într-o oglindă aburită, nu se vede clar. Tu, terapeutul, cureţi oglinda şi pacientul se vede aşa cum este şi sistemul lui imunitar este reactivat pentru a produce singur vindecarea la nivel fizic, mental, emoţional şi energetic. Când aceste câmpuri nu mai sunt aliniate, legătura noastră cu sufletul, cu divinitatea e viciată, nu mai prindem cu antena noastră frecvenţa spiritului. Bolnavul îşi redescoperă perfecţiunea.

Florin Condurăţeanu: - Şi ce se poate trata cu această terapie de reconectare?

Ileana Vlăduţ: - Se pot produce vindecări de la o zgârietură, până la o boală aşa-zis incurabilă.

Florin Condurăţeanu: - Ce rol are acea Masă Singuratică, mai mică, aflată pe o stradă de lângă parcul cu Masa Tăcerii?

Ileana Vlăduţ: - Masa Singuratică este un releu, care captează energiile pozitive mari prinse de Coloana Infinitului şi aceste energii binefăcătoare sunt aduse în acele locuri la Târgu Jiu.

Florin Condurăţeanu: - Stau şi mă întreb cum un ţăran din Hobiţa a putut să sculpteze în piatră asemenea simboluri cu vibraţii cosmice, nemaiîntâlnite, cum un ţăran a născut asemenea metafore: Coloana Infinitului, Masa Tăcerii, Cuminţenia Pământului..

Ileana Vlăduţ: - Brâncuşi era un Iniţiat venit de Undeva.