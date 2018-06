Câţi eram în 1993. Și unde locuiam

Datele Statistice arată că România a pierdut aproape 3,5 milioane de locuitori din 1993 şi până la 1 ianuarie 2017, ultimele date publicate de Statistică.

Este de aşteptat ca numărul să fie mai mare având în vedere migraţia masivă care s-a înregistrat în ultimul an, însă INS va actualiza datele abia la sfârşitul lunii august. Cauza principală a acestei scăderi o reprezintă sporul natural negativ. An de an numărul persoanelor decedate a fost mai mare mai mare decât al celor născuţii vii cu 60.000-70.000 de persoane. Cea mai mare scădere, 2 milioane de oameni, s-a înregistrat în oraşe.

Se depopulează ţara

România continuă să fie o ţară de emigrare, fenomenul constituie cea de a doua cauză principală a reducerii populaţiei ţării. Statistica oficială arată că în ultimii 25 de ani au plecat din ţară, definitiv sau temporal, peste 1,85 milioane de români. Însă, potrivit numărul acestora este mult mai mare, se apropie de 3,5 milioane. Potrivit unui raport al ONU privind migraţia pe mapamond, 3,4 milioane de români locuiesc în altă ţară. România este pe locul patru în Europa la numărul de cetăţeni care trăiesc în afară ţării, şi pe locul 20 la nivel mondial. (Daniela Ivan)

Populaţia rezidentă 1993 2017 (ultimele date)

(mil. persoane) 23,118 19,644

Populaţia urbană (mil.personă) 12,557 10,531

Populaţia rurală (mil.personă) 10,561 9,113

Sursa: Institutului Naţional de Statistică (INS)

Țările în care sunt cei mai mulți români sunt Italia (peste 1 milion), Spania (peste 900.000), Marea Britanie (peste 400.000), Germania (peste 250.000), Franța (circa 200.000), Irlanda (aproximativ 30.000), Austria (aproximativ 22.000), Olanda (în jur de 15.000).