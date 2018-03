Gheorghe Hagi: ”Vreau să antrenez un club mare, să câştig în Europa!”

Gheorghe Hagi a afirmat că este pe punctul de a pleca din România, dacă i se oferă șansa de a pregăti un club puternic din Europa.

”Vreau să antrenez un club mare, să câştig în Europa. Şi, a doua dorinţă, vreau să conduc o echipă naţională. După atâţia ani în care am format totul la Viitorul, am ieşit şi campion la seniori, vreau să trec la următorul nivel. Sunt dispus să iau o echipă care are ambiţii, la un nivel bun”, a declarat Hagi la un post de televiziune. Antena 3