50 de ani de la asasinarea pastorului Martin Luther King

Pastorul şi publicistul Martin Luther King, laureat al Premiului Nobel pentru Pace în 1963, s-a născut la 15 ianuarie 1929 în Atlanta, statul Georgia. A studiat la Atlanta şi la Seminarul teologic din Chester, Pensylvania.



În 1955, a obţinut titlul de doctor în filosofie la Universitatea Boston şi a devenit pastor la Montgemery, Alabama. În acelaşi an a iniţiat o mişcare non-violentă pentru drepturile populaţiei de culoare, fondată ca organizaţie oficială în 1957 sub numele de "Southern Christian Leadership Conference" şi al cărei preşedinte a devenit. Momentul culminant al activităţii sale l-a constituit marşul de la Washington, în 1963, la care au participat 250.000 de persoane.



Ca rezultat, în 1964, Congresul SUA vota "Civil Rights Act". În acelaşi an, King a primit Premiul Nobel pentru Pace şi a militat împotriva războiului din Vietnam. Un tânăr compozitor din Dresda a compus, în 1972, pentru acela care toată viaţa a condus acţiunile de protest împotriva segregaţiei rasiale, o simfonie ce a fost primită cu mare căldură de public şi de critica muzicală. Premiera a avut loc la renumita Filarmonică din Dresda.



Martin Luther King a fost asasinat la 4 aprilie 1968, la Tennessee, în timpul unui discurs, de către James Earl Ray. AGERPRES