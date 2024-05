Diana Șoșoacă tot un pion pe tabla de șah a anului electoral rămâne!

De pildă, dacă luni seara ştiam că Biroul Electoral al Circumscripţiei nr 42 din Bucureşti respinsese listele depuse de partidul SOS şi, implicit, candidatura Dianei Şoşoacă la Primăria Municipiului Bucureşti întrucât a constatat grave nereguli iar numărul susţinătorilor era nu cu mult peste 17 mii, iată că, mai nou şi mai nou, aflăm că, pe ultima sută de metri, au fost depuse liste suplimentare aşa încât decizia finală este una favorabilă. Aşadar, Diana Şoşoacă se înscrie în competiţia pentru fotoliul de primar al Cetăţii lui Bucur Ciobanul şi,după cum a clamat în mesajul lansat imediat ce a aflat decizia , ne cheamă ,,să facem curat în Capitală’’.

Ar rezulta din această răsturnare de situaţie că noi, cei care am considerat că odată cu respingerea listelor partidului SOS cariera politică a Dianei Şoşoacă începe să apună, trebuie să recunoaştem că am greşit evaluarea şi să ne facem autocritica? Sincer să fiu nu cred şi de aceea rămân la convingerea că mult prea sonora doamnă nu este altceva decât un pion pe tabla de şah a anului electoral. Iar dacă ar fi să dau curs scenaritei, aşa cum a făcut însăşi Diana Şoşoacă atunci când a pus prima decizie a Biroului Electoral al Circumscripţiei nr 42 pe seama unei cabale urzite de Marcel Ciolacu, ar fi cazul ca să punem şi decizia finală tot sub semnul unei mâini invizibile a pieţei politice. Ari fi, dar nu am de gând să o fac…

În schimb, rămânând la ideea că lidera partidului proprietate personală numit SOS nu este decât tot un pion pe tabla de şah, vă invit să vedem care ar fi primele posibile consecinţe ale intrării sale în competiţie. O competiţie pe care este aproape imposibil să credem că Diana Şoşoacă o va câştiga. Şi atunci care va fi rolul său de bază? Foarte simplu, va fi acela de a lua voturi de la ceilalţi candidaţi la demnitatea de Primar General al Municipiului Bucureşti. Primul vizat fiind Cristian Popescu-Piedone, candidatul Partidului Umanist Social Liberal. Un electorat care, în cazul în care acesta nu va intra în turul al doilea va opta, în cea mai mare parte a sa,pentru Gabriela Firea. Aşa că, foarte precauţi de felul lor, ce şi-au zis marii maeştrii ai combinaţiilor electorale? Foarte simplu, şi-au zis ,,haideţi să o scoatem pe Diana Şoşoacă la înaintare ca să ia, din prima mână, ceva din voturile lui Piedone. Nu de alta, dar Doamne fereşte ca acestea să o ajute pe Gabriela Firea ca să câştige’’.

Că acesta ar putea să fie raţionamentul în urma căruia Diana Şoşoacă este trimisă în tranşee, ne putem lesne da seama dacă ne gândim că, pe tabla de şah, pionii sunt piese cu valoare relativ mică şi sunt sacrificaţi cu scopul de a pregăti o poziţie favorabile pieselor cu o valoare superioară. Ori, asta se întâmplă şi în cazul de faţă. De pildă, aveţi cunoştinţă despre un atac al vijelioasei senatoare Diana Şoşoacă împotriva USR?Dimpotrivă, aşa după cum ne arată mai multe postări aflate pe contul personal ,,Cabinet avocat Diana Iovanovici Şoşoacă’’, prin anul 2020, domnia sa era o ferventă promotoare a Declic şi Funky Citizen, organizaţii civice care numai de apartenenţă la ideologiile suveraniste nu pot să fie bănuite.

Cum şi de ce s-a produs această răsturnare a tablei de valori în cazul Dianei Şoşoacă rămâne încă de discutat şi de lămurit. Desigur, dacă cineva are timpul şi, mai ales interesul să scoată de la naftalină întrebarea atât de des pusă acum trei decenii şi ceva:,,dumneavoastră ce aţi făcut în ultimii cinci ani?’’

Iată de ce cred că nu greşesc dacă rămân la ideea că Diana Şoşoacă nu este decât un pion pe tabla de şah a anului electoral şi tot aşa va rămâne!Să aşteptăm, aşadar, sfârşitul celor patru partide electorale şi, după asta, mai stăm de vorbă…