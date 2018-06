Britanicii verifica provenienta averilor a peste 120 de rusi!

Pe lista persoanelor ale caror averi sunt acum verificate de National Crime Agency (NCA) sunt in jur de 120-140 de persoane. O mare parte dintre ei sunt rusi si oameni ale caror active au, intr-un fel sau altul, legatura cu Rusia, scrie The Times, citand surse din interiorul Agentiei.

"Dupa otravirea fostului agent dublu Serghei Skripal, preocuparile noastre vizand elitele financiare corupte au prins viteza, iar volumul de munca legat de rusii corupti a crescut considerabil", a declart interlocutorul publicatiei mentionate. Pe de alta parte, seful departamentului pentru infractiuni economice de la NCA a respins versiunea potrivit careia investigatiile privind provenienta averilro ar avea vreo legatura cu acest caz.

Ancheta noastra nu isi alege personajele in functie de nationalitate. Sunt cercetate numai persoanele ai caror bani vin "din surse suspecte", a subliniat oficialul britanic. The Times noteaza ca, de la inceputul acestui an, in Marea Britanie a intrat in vigoare o lege care permite autoritatilor sa solicite explicatii referitoare la provenienta banilor proprietarilor de imobile si active a caror valoare depaseste 50.000 de lire sterline.

Daca respectivul nu poate oferi lamuriri clare, averea lui poate fi pusa sub sechestru. Interesant este in luna aprilie, procurorul general al Rusiei, Iuri Chaika, si-a exprimat speranta ca Londra va folosi noul act normativ nu pentru a-si insusi mijloacele financiare sustrase din Rusia, ci pentru a le restitui adevatilor proprietari, adica Moscovei. In acest sens, organele judiciare ruse au trimis cereri de extradare pentru mai mult de 60 de persoane, invinuite sau acuzate deja in Rusia de infractiuni economice.