Descoperiri arheologice incredibile despre civilizatia mayasa

Piramide, palate, diguri... Gratie noilor tehnologii, arheologii au reusit sa scoata la lumina, in Guatemala, mii de situri necunoscute pana acum si sa inteleaga mai bine cum traia populatia mayasa.

Ruinele a peste 60.000 de situri antice, apartinand civilizatiei mayase si ascunse in jungla, au fost descoperite in nordul Guatemalei de o echipa internationala de arheologici, relateaza National Geographic.

In expeditia lor, expertii au folosit tehnologia LIDAR ( Light Detection and Ranging ), o tehnica speciala de masurare a distantei bazata pe utilizarea luminii.

Astfel, oamenii de stiinta au obtinut o noua harta a solului, cu tot ce ascude perdeaua deasa a padurii. Asa au iesit la iveala mii de cladiri, palate, strazi si cai de acces, terase si sisteme de irigatie, cu alte cuvinte importante amenajari urbanistice.

"Imaginile obtinute ne-au dat de inteles ca zona a reprezentat, de fapt, o arie locuita, a carei anvergura si populatie au fost considerabil subestimate", a comentat Thomas Garrison, dela Ithaca College, Statele Unite.

In marea lor majoritatea, specialistii au estimat populatia mayasa la circa 5 milioane de oameni. Noile date ne permit insa sa vorbim de un numar mult mai mare de persoane, undeva intre 10 si 15 milioane, multi dintre ei locuind in comunitati mici, asezate in zone mlastinoase si care, in viziunea noastra, nu ar fi putut adaposti viata", a adaguat, la randul sau, Francisco Etrada-Belli, arheolog la Unviersitatea Tulane, din New Orleans.