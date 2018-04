Detalii despre autoarea atacului de la sediul Youtube

Autoarea atacului armat de la sediul Youtube din California, care s-a sinucis după ce a rănit trei persoane, şi-a exprimat anterior furia în privinţa modului în care erau tratate videoclipurile pe care le posta, potrivit BBC.

Poliţia a identificat-o pe Nasim Aghdam, în vârstă de 39 de ani, ca fiind autoarea atacului, însă încă investighează motivele care au determinat-o pe aceasta să acţioneze astfel.

Presa din SUA a scris că Aghdam era furioasă pe modul în care Youtube îi filtra videoclipurile, reducând astfel sumele de bani pe care le putea face.

Atacul de marţi s-a încheiat cu rănirea unui bărbat şi a două femei. Atacatoarea s-a sinucis.

Poliţia din San Bruno, California, spune că nu există nicio dovadă care să indice că atacatoarea cunoştea victimele.

Nasim Aghdam locuia în San Diego. Poliţia a oferit puţine detalii despre aceasta, însă presa americană a scris că tânăra avea mai multe canale de Youtube, cât şi un website, unde posta videoclipuri pe mai multe subiecte. Canalele au fost acum şterse.

Aghdam se descria drept o artistă, cântăreaţă de rap, cât şi drept un bodybuilder vegan.

În ianuarie 2017, aceasta a postat un videoclip în care se plângea că Youtube i-a filtrat conţinutul videoclipurilor, fapt ce a condus la mai puţine vizualizări.

“Nu există oportunitate egală pe Youtube sau pe orice alt site de distribuit videoclipuri. Canalul tău va creşte, doar dacă ei îşi vor dori asta!”, a spus Aghdam într-unul dintre clipurile sale.

Tatăl lui Aghdam, Ismail, a declarat pentru presa din SUA că aceasta era furioasă pentru că Youtube nu o mai plătea pentru videoclipurile pe care le făcea.

Persoanele care postează videoclipuri pe Youtube pot primi bani din reclame, însă compania poate “demonetiza” canalele din mai multe motive. Nu este clar dacă acest lucru s-a întâmplat cu materialele lui Aghdam.

YouTube Shooting Suspect Nasim Aghdam uploaded this video to her Facebook account - criticizing the company for age-restricting, filtering and demonetizing her videos. pic.twitter.com/3mwuFl5vnE