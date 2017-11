Israel, dispus sa mearga la razboi pentru sauditi?

Intr-un rar interviu acordat presei saudite, un general israelian a confirmat speculatiile privind o posibila alianta intre Israel si Arabia Saudita impotriva Iranului, dar expertii nu cred, totusi, ca statul evreu se va lasa antrenat intr-o astfel de aventura. Israel si Arabia Saudita nu au relatii diplomatice, dar au un dusman comun, Iran, a carui expansiune regionale nelinisteste.

Dincolo de antagonismul istoric, tensiunile au sporit recent intre cei doi grei regioinali, Iran si Arabia Saudita: competitie exacerbatade aliati interpusi in teatrele de razboi din Orientul Mijlociu, demisia premierului libanez Saad Hariri, interceptarea unei rachete lansata de rebelii yemeniti nu departe de Riad.

Contextul tensionat a alimentat speculatiile privind o intelegere secrete intre Arabia Saudita si Israel si posibilitatea unei actiuni impotriva Iranului sau a Hezbollahului libanez, aliat al Teheranului si mare inamic al Israelului. In acest context, interviul acordat de seful statului major israelian, Gadi Eisenkot publicatiei electronice Elaph, fondata de un om de afaceri saudit si avand sediul in Marea Britanie, nu putea trece neobservat.

Iraelul este "dispus sa procedeze cu tarile arabe moderate la un schimb de experienta si informatii provenind de la serviciile speciale, pentru a face fata Iranului", a spus el. Israel si Riad sunt "intr-un acord total": Iranul reprezinta "cea mai mare amenintare" regionala, a adaugat generalul.

Israel este ingrijorat de activitatile nucleare iraniene si se tema ca Iranul, angajat militar in Siria, va crea un front nou in apropierea granitelor sale. El nu exclude posibilitatea ca, in eforturile lui de a se impune in regiune, Iranul sa formeze un fel de coridor proiranian care ar trece prin Irak, Siria si Liban pana la Mediterana.

De asemenea, Israel supravegheaza atent liniile de demarcatie cu Libanul si Siria, dincolo de care se afla miscarea Hezbollah, considerata organizatie terorista de statul evreu, Arabia Saudita si Statele Unite. "Hezbollah e acolo, il vedem activandu-se zi si noapte", a declarat locotenent-colonelul Elad Efrati, care comanda un batalion situat la 25 de kilometri de frontiera.

"Calmul este relativ si inselator", a continuat el. "De cealalta parte, Hezbollah si armata libaneza strang informatii in permanenta. Calmul relativ se poate spulbera in orice clipa", a avertizat ofiterul.

"De o buna perioada de timp, interesele israeliene si saudite converg", dar Israelul face distinctie intre propriile precupari si cele ale sauditilor, a comentat Joshua Teitelbaum, de la centrul israelian Begin-Sadat pentru studii strategice. "Israelul nu se va lasa antrenat intr-un razboi care sa convina Arabiei Saudite", a apreciat analistul.

De-a lungul timpului, de doua ori Riadul a mizat pe forta de atac a israelienilor: o ofensiva impotriva siturilor nucleare ale Iranului si o interventie impotriva regimului sirian, amintea, zilele trecute, in cotidianul Haaretz, Amos Harel, expert in probleme de aparare. "In ambele cazuri, a dezamagit", a subliniat el.