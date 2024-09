Elon Musk, propus pentru premiul Saharov de grupul politic "Patrioţii pentru Europa"

"Grupul Patrioţilor îl nominalizează pe Elon Musk pentru premiul Saharov pentru libertatea de exprimare (sic!). Angajamentul său faţă de libertatea de exprimare, transparenţă şi lupta împotriva cenzurii se aliniază cu valorile libertăţii şi drepturilor omului", a scris pe contul său de pe platforma X grupul politic creat în noua legislatură a Parlamentului European şi impulsionat de premierul ungar Viktor Orban.



Premiul Saharov, creat în 1988, este decernat în fiecare an de Parlamentul European unor persoane sau organizaţii care au avut "o contribuţie excepţională la lupta pentru drepturile omului în lume".



Fiecare grup politic din Parlamentul European are dreptul de a nominaliza o persoană, grup sau entitate care, în opinia sa, reprezintă valorile recunoscute de premiul Saharov, dar trebuie să obţină apoi sprijinul majorităţii celorlalte grupuri pentru a merge mai departe cu candidatura sa.



Deocamdată, atât Partidul Popular European (PPE) cât şi Conservatorii şi Reformiştii Europeni (ECR) l-au nominalizat pe liderul opoziţiei venezuelene Edmundo Gonzalez Urrutia, candidatură în care popularii au inclus-o şi pe opozanta venezueleană María Corina Machado.



La rândul lor, social-democraţii şi liberalii au nominalizat mişcările feministe "Women Wage Peace" şi "Women of the Sun", iar grupul Stângii a nominalizat toţi jurnaliştii care lucrează în Palestina, reprezentaţi de un grup de şase reporteri, inclusiv Shireen Abu Akleh, ucisă de armata israeliană în timp ce transmitea reportaje din tabăra de refugiaţi de la Jenin.



Termenul limită de depunere a candidaturilor s-a încheiat joi, iar conferinţa preşedinţilor Parlamentului European se va întruni la Strasbourg pe 24 octombrie pentru a decide câştigătorul, căruia îi va fi decernat premiul în cadrul unei ceremonii la sesiunea plenară a Parlamentului European din decembrie.

AGERPRES