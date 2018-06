Kim se teme de moarte de întâlnirea cu Trump

Liderul nord-coreean, Kim Jong-un, este extrem de îngrijorat de securitatea sa și se teme să nu fie asasinat în timpul călătoriei spre Singapore, unde ar urma să-l întâlnească pe președintele american, Donald Trump, în summitul istoric așteptat de întreaga Planetă. Șeful regimului de la Phenian va trebui să survoleze o regiune împânzită de rachete sol-aer și de avioane de luptă americane. Kim se teme de blestemul fratelui său, ucis pe un aeroport din Malaezia, chiar lângă Singapore.

Cunoscut pentru preocuparea paranoică față de propria securitate, președintele Coreei de Nord, Kim Jong-un, pare să aibă acum motive mai întemeiate ca niciodată să se teamă de un asasinat organizat împotriva sa, pe traseul pe care îl are de parcurs până în orașul-stat Singapore, unde urmează să-l întâlnească, pe 12 iunie, pe șeful Casei Albe, Donald Trump. „Kim este extrem de îngrijorat de securitatea acestui summit și se teme de eventuale asasinate”, au declarat pentru „Bloomberg” două oficialități americane familiarizate cu pregătirile pentru reuniunea la vârf. De foarte mulți ani, lui Kim îi este frică de un asasinat comis chiar în propria țară, amintește și „Business Insider”. Până și în zona demilitarizată coreeană, șeful regimului de la Phenian a fost înconjurat recent de un dispozitiv impresionant de securitate. Din postura liderului unei țări care amenință constant Statele Unite cu atacuri nucleare, Kim are toate motivele să creadă că zborul său în spațiul aerian internațional, spre un stat neutru, îl expune unui atac aproape imposibi de prevenit, iar măsurile draconice de securitate cu care este obișnuit nu vor mai fi la fel de eficiente. „Coreea de Nord nu are practic forțe aeriene, iar președintele său va călători la bordul unui avion de transport civil, într-o zonă înțesată de pericole sol-aer și o prezență aeriană americană masivă”, scrie „Business Insider”. După cum s-a dovedit în cazul zborului MH-17 al „Malaysia Airlines”, doborât deasupra Ucrainei, vinovăția în cazul prăbușirii aparatelor de zbor este aproape imposibil de stabilit și poate fi negată cu ușurință.

Blestemul fratelui ucis în Malaezia?

Forte probabil, Kim este îngrijorat și de recentele comentarii ale consilierului prezidențial american pe probleme de Securitate Națională, John Bolton, care a comparat Coreea de Nord cu Libia, unde liderul Muammar Gaddafi a fost ucis într-o intervenție sprijinită de SUA, deși renunțase la programul de înarmare al țării sale. Nu în ultimul rând, comentează observatorii internaționali, superstițiosul Kim s-ar putea teme de blestemul fratelui ucis pe un aeroport din Malaezia, chiar lângă Singapore, într-un asasinat ce pare să fi fost comandat de liderul de la Phenian. În fața unui eveniment de o asemenea magnitudine, Singapore a adoptat măsuri fără precedent, blocând părți întregi din teritoriul orașului și restricționându-și spațiul aerian în perioada summit-ului Kim-Trump.

„În cazul în care Kim moare fără un succesor clar, țara sa s-ar putea afunda în haos”.

Business Insider