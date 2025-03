Avertizori de integritate, hărțuiți de ASF pentru neregulile descoperite

Unul dintre cei trei a fost concediat, după ce a fost anchetat chiar de șefii pe care îi raportase. Altul a fost anunțat de colegi că urmează deschiderea unei anchete, când era în concediu medical, cu o lună în urmă. Reprezentanții ASF au declarat atunci, pentru Jurnalul, că nu se va face o asemenea anchetă internă, dar s-au adeverit dezvăluirile surselor noastre și cercetarea a început, imediat după întoarcerea din concediu a avertizorului. Al treilea este hărțuit acum, după ce a dezvăluit că românii plătesc prețul dublu pentru polițele de asigurare obligatorie a mașinii (RCA). Parlamentul va audia conducerea ASF, în a doua parte a lunii aprilie, pe tema hărțuirii avertizorilor de integritate.

Problema avertizorilor de integritate din instituțiile statului a devenit foarte gravă, pentru că de la apariția legii care reglementează activitatea acestora, s-a „omis” modificarea regulamentului de funcționare astfel încât să li se permită activitatea. Șefii instituțiilor în care avertizorii sunt hărțuiți nu sunt supuși sancțiunilor dacă îi hărțuiesc sau chiar îi concediază pe cei care semnalează nereguli.

În cadrul ASF, primul avertizor concediat a fost Cătălin Ionescu, actuar în cadrul Autorității până pe 16 ianuarie. A fost dat afară pentru că a îndrăznit să-și raporteze șefii.

Pe 22 decembrie 2024, acesta a sesizat Parlamentul României cu privire la nereguli grave în supravegherea sistemului de pensii private și la riscurile majore la care sunt expuși milioane de români, în privința banilor din Pilonul II de pensii. Înainte de această sesizare, Cătălin Ionescu a transmis multiple avertismente conducerii ASF, expunând impactul negativ al deciziilor luate la nivelul Consiliului ASF și documentând mecanismele prin care sunt periclitate economiile românilor. Apoi a fost cercetat disciplinar chiar de către cei pe care i-a reclamat și concediat abuziv, pe 16 ianuarie 2025.

A urmat colega lui, Francesca Andreescu, după ce aceasta a transmis Parlamentului României o sesizare, în calitate de avertizor de integritate, privind intervențiile directe și indirecte ale vicepreședintelui ASF Sorin Mititelu în favoarea unei companii de asigurări de garanții. Aceasta a fost anunțată de colegi că urmează să fie anchetată, la începutul lunii februarie, când era în concediu medical, însă vicepreședintele Mititelu a declarat atunci, pentru Jurnalul, că ancheta nu va avea loc. În prezent, angajata ASF este anchetată, la fel ca avertizorul care a fost dat afară la începutul anului.

Rapoarte ignorate de Parlament

În memoriul transmis Parlamentului, Francesca Andreescu a detaliat modul în care Sorin Mititelu a intervenit în mod direct pentru eliminarea și modificarea unor fapte contravenționale constatate de echipa de control din care făcea parte și ea. Aceste intervenții ar fi avut drept scop favorizarea unei societăți de asigurări în detrimentul respectării legislației, conform raportului.

Contactat telefonic, vicepreședintele ASF Sorin Mititelu a spus că în cazul angajatului dat afară, s-au constatat abateri disciplinare grave, iar cea de-a doua angajată nu a avut de suferit după raportul făcut. Abaterea disciplinară constă în afectarea imaginii șefului, în cazul avertizorului concediat. Colegul ei a fost dat afară din departamentul condus de vicepreședintele ASF Daniel Armeanu.

Ceea ce conducerea ASF consideră a fi abateri grave înseamnă încălcarea Codului de Etică și calomnierea membrilor conducerii. Cătălin Ionescu a fost concediat pentru că a îndrăznit să raporteze că s-a desființat în mod deliberat supravegherea solvabilității și a riscurilor sistemului de pensii private. Acesta a explicat, pentru Jurnalul, că există documente care dovedesc faptul că ceea ce a spus este adevărat, dar Parlamentul nu a chemat la audieri conducerea ASF.

Către Parlamentul României au fost transmise mai multe solicitări din partea avertizorilor de integritate, nu doar din cadrul ASF, iar Comisia de juridică ar trebui să se întrunească, în următoarea perioadă, pentru audierile avertizorilor și ale șefilor de instituții. Prima audiere ar fi trebuit să aibă loc astăzi, dar s-a amânat.

Alte solicitări au fost transmise către Comisia pentru cercetarea abuzurilor, corupției și petiții - condusă de deputatul Gherasim Laura (AUR), care ar urma să-i cheme pentru audieri pe șefii ASF. Audierile ar trebui să se facă și în Comisia pentru buget, finanțe și bănci - condusă de deputatul Bogdan Iulian Huțucă (PNL) și în Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital - condusă de senatorul Maria Gabriela Horga (PNL), fost vicepreședinte ASF până în urmă cu șase luni.

Până în prezent, aceste comisii nu au inițiat nicio audiere a avertizorilor de integritate și nici nu au dispus vreo verificare a faptelor semnalate de avertizori. Aceștia din urmă spun că în Parlament există tendința de a trata sesizările de acest fel ca pe niște simple petiții pentru soluționarea cărora i se cere instituției vizate să răspundă la acuzațiile care îi vizează chiar pe membrii conducerii.

Avertismente care au creat pagube majore

Un alt avertizor de integritate din cadrul ASF, Cristian Munteanu, a explicat, pentru Jurnalul, că a fost audiat de două comisii Parlamentare în anul 2021, când a atenționat Parlamentul României în legătură cu iminența intrării în faliment a societăților de asigurări Euroins și City Insurance, cât și cu privire la consecințele acestor falimente asupra a peste 8 milioane de șoferi plătitori de RCA, dar nimeni nu a ținut cont de avertismente și cele două companii au dat faliment, creând haos pe piața asigurărilor și ducând la creșterea de trei ori a prețurilor acestor polițe, în ultimii trei ani.

„Toate aceste informații precum și nepotismele din ASF au făcut obiectul multor dezbateri publice ulterioare, dar din păcate, Parlamentul României de la acea vreme a preferat să îngroape dosarul ASF și să îi mențină în funcție până la finalul mandatului conducerea ASF, chiar și după intrarea în faliment a firmelor City Insurance și Euroins. Avertizarea mea de astăzi are legătură tot cu sectorul asigurărilor unde îmi desfășor activitatea, în calitate de organ de control al pieței de brokeraj în asigurări”, a explicat Cristian Munteanu.

Sancțiuni prestabilite din biroul șefului

Acesta mai spune că sub mandatul vicepreședintelui ASF Mititelu Sorin au loc abuzuri și, foarte posibil, infracțiuni în cadrul Autorității. „Au existat presiuni constante și explicite asupra echipelor de control care verificau companiile de brokeraj, astfel încât acestea, înainte de a începe o acțiune de control, să fie informate despre interesul vicepreședintelui ASF Sorin Mititelu de a sancționa companiile de brokeraj drastic, aceste mesaje fiindu-ne transmise de către șeful nostru de serviciu, Aurelia Bălan”, mai spune avertizorul.

Cristian Munteanu spune că ultima astfel de discuție a avut loc pe 22 ianuarie, înainte de a începe o acțiune de control la o companie de brokeraj, în care întreaga echipă de control ar fi fost invitată în biroul lui Aureliei Bălan care ar fi început discuția chiar cu mesajul că dorește să fie sancționată atât persoana juridică - compania de brokeraj -, cât și persoanele fizice care conduc compania de brokeraj. Avertizorul i-a adus la cunoștință, în scris, că tematica de control este una abuzivă, pentru că niciunul dintre angajații ASF nu avea în fișa postului atribuții privind verificarea activității privind spălarea banilor, dar șeful ar fi insistat ca subalternii să desfășoare aceste activități și să aplice sancțiuni pe această temă, deși nu era scrisă nici în Regulamentul de organizare și funcționare.

„În momentul de față, actele noastre de control pe care le emitem și care includ această tematică sunt vulnerabile și pot fi ușor contestate și câștigate în instanță de către companiile pe care le sancționăm. Pentru că am îndrăznit să îi contest atât imixtiunea în actul de control, cât și tematica abuzivă, aceasta a avut grijă să se răzbune pe mine, iar la evaluarea anuală a performanțelor, care are loc în luna februarie, am obținut cel mai mic punctaj dintre toți colegii mei care au tăcut la toate aceste abuzuri. Am semnalat, de asemenea, tratamentul preferențial al vicepreședintelui ASF de a proteja piața de asigurări și de a sancționa drastic doar firmele de brokeraj”, a mai spus avertizorul.

Sub mandatul vicepreședintelui Sorin Mititelu, valoarea amenzilor aplicate companiilor de asigurări a scăzut cu 94%, în timp ce sancțiunile aplicate pieței de brokeraj au crescut cu 68%. Numărul de companii de asigurări sancționate de ASF a scăzut de la 21 de 4 în anul 2024, comparativ cu anul 2023, când conducerea ASF era alta. Avertizorul mai spune că pe tot parcursul anului 2024 nicio firmă de asigurări care vinde RCA nu a fost sancționată în condițiile falsei plafonări a prețului RCA - falsă, pentru că deși Guvernul a aplicat această măsură, firmele de asigurări au crescut constant prețurile și nu au fost sancționate de ASF.

După ce avertizorii de integritate au transmis solicitări către mai multe comisii parlamentare, este posibil ca membrii conducerii ASF, dar și ai altor instituții să fie chemați la audieri, după Paști.