Marea Britanie îi declară război lui Putin

Într-un avertisment fără precedent, Marea Britanie a somat Rusia să ofere explicații pentru atacul neurotoxic soldat cu otrăvirea unui fost agent rus și a fiicei acestuia, acuzând direct Moscova de acte „iresponsabile și josnice” comise pe teritoriul britanic. Arătându-l furioasă cu degetul pe președintele rus, șefa executivului de la Londra a declarat război Kremlinului, anunțând sancțiuni dure, între care și posibila boicotare a Campionatului Mondial de Fotbal din Rusia.

„Cel mai probabil”, atacul neurotoxic de pe teritoriul britanic asupra fostului spion rus Serghei Skripal a fost comis de către Rusia, cu ajutorul unei substanțe utilizate în confruntări militare, a tunat premierul Theresa May, luni seară, într-un discurs rostit în Parlamentul de la Londra. Ea a dat Moscovei un ultimatum, până la miezul nopții de marți spre miercuri, pentru a oferi explicații în legătură cu acest incident. May a avertizat că, dacă Londra nu obține „un răspuns credibil”până la încheierea ultimatumului, Regatul Unit va considera otrăvirea lui Skripal drept „o utilizare ilegală a forței” de către Moscova. „Este clar că Skripal și fiica sa au fost otrăviți cu un agent neurotoxic militar, de tipul celor dezvoltate de Rusia”, a spus May. Potrivit presei britanice, este vorba despre cel mai periculos agent neurotoxic din lume, dezvoltat în secret de fosta Uniune Sovietică în anii ’80 pentru a ucide mii de inamici pe câmpul de luptă, care este de cinci ori mai puternic decât notoriul gaz VX și nu poate fi detectat de sistemele de securitate ale statelor din NATO. „Această tentativă de asasinat prin folosirea unei substanţe neurotoxice de uz militar într-un orăşel britanic nu este doar un delict care a vizat familia Skripal, ci şi o acţiune nediscriminatorie şi iresponsabilă contra Marii Britanii, punând în pericol vieţile civililor nevinovaţi. Nu vom tolera tentative lipsite de rușine de acest gen, ce pot ucide civili nevinovaţi pe teritoriul nostru", a spus May. „Fie este vorba despre o acțiune directă a statului rus împotriva țării noastre, fie guvernul Rusiei a pierdut controlul asupra agenților neurotoxici cu efect devastator, permițând ca aceste arme să ajungă în mâinile altora”, a adăugat ea, precizând că așteaptă explicațiile Kemlinului.

Măsuri fără precedent contra Moscovei

May a avertizat apoi cu măsuri dure contra Moscovei. Potrivit presei britanice, între aceste măsuri ar putea figura expulzarea diplomaților ruși, interdicția impusă reprezentanților mass-media ruse de a mai transmite din Marea Britanie, boicotarea Campionatului Mondial de Fotbal din Rusia, de anul acesta, înghețarea bunurilor oligarhilor apropiați de Putin în Regatul Unit, precum și extinderea și înăsprirea actualelor sancțiuni impuse Moscovei după invadarea Crimeei. Concomitent, șeful diplomației de la Londra, Boris Johnson, a refuzat să dea mâna cu ambasadorul Rusiei, convocat de urgență la Ministerul britanic de Externe pentru a oferi explicații. Între timp, reprezentanții NATO, UE și SUA au asigurat-o ieri pe May de sprijinul lor total. De cealaltă parte, Moscova a caracterizat discursul premierului May drept „un spectacol de circ” și a cerut „acces la substanţa chimică aflată la originea otrăvirii lui Skripal”.

„Voi vorbi astăzi cu premierul May. Acest act mă duce cu gândul la Rusia, având în vedere toate dovezile pe care le au”.

Donald Trump, președintele SUA