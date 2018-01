Publicatia "National Interest" a gasit "arma ideala" a rusilor!

Sistemul antiaerian "Pantsir-S" constituie, in opinia publicatiei americane National Interest, arma ideala pentru respingerea unor atacuri masive cu utilizarea dronelor si care nu are analog in Statele Unite.

Cunoscut la NATO sub numele de cod SA-22 Grethound, sistemul, versiune imbunatatita a unor dispozitive antiaeriene precum "Shilka" si "Tunguska", este construit pe sasiu de camion si echipat cu doua mitraliere de calibru 33 mm, fiecare putand trage 40 de focuri pe secunda, dar si 12 rachete de croaziera.

Utilizat in Siria, sistemul "Pantsir-S", avand o raza mica de actiune, nu a atras curiozitatea analistilor si jurnalistilor, a caror atentie a fost captata de rachetele S-400. In dispozitivul de lupta, aceasta arma ocupa, de regula, ultima linie de aparare din cadrul apararii aeriene si raspunde de tot ce zboara la mica altitudine, de la avioane si elicoptere, la drone si rachete.

O calitate care, in opinia analistilor americani de la National Interest, capata o insemnatate cheie in conditiile conflictelor moderne.

