Scandal în Parlamentul European pe Legile Justiției din România

Christian CREUTZ General view of plenary session Week 3 2017 in Strasbourg General view of plenary session Week 3 2017 in Strasbourg

Modificările aduse legilor justiţiei din România s-au aflat miercuri după-amiază în centrul unei dezbateri care a durat mai bine de o oră în plenul Parlamentului European la Strasbourg, eurodeputaţii români care au luat cuvântul având schimburi de replici pe această temă.



Comisarul european pentru justiţie, Věra Jourová, a reiterat apelul Comisiei Europene ca Parlamentul României să deschidă dezbaterea privind modificările la legile justiţiei în linie cu recomandările Bruxellesului şi să obţină un consens şi a spus că executivul comunitar împărtăşeşte îngrijorările cetăţenilor români care au manifestat în stradă.



"Discuţiile din ultima vreme din România despre legile justiţiei au dus la îngrijorări, exprimate de diferiţi actori din ţară, dar şi din UE şi din afara acesteia. Românii au ieşit în stradă pentru a-şi exprima opoziţia faţă de modificările aduse legilor justiţiei şi îngrijorarea cu privire la aceste măsuri care ar putea slăbi lupta împotriva corupţiei şi independenţa justiţiei. Comisia este de aceeaşi părere şi împărtăşeşte aceste îngrijorări", a spus Věra Jourová, conform traducerii oficiale în limba română.



În debutul dezbaterii, care a fost solicitată de Grupul Verzilor/Alianţa Liberă Europeană şi care s-a intitulat 'Ameninţări la adresa statului de drept provocate de reforma sistemului judiciar din România', Dan Nica, liderul delegaţiei PSD din cadrul grupului S&D din Parlamentul European, a invocat procedurile şi a cerut ca ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, prezent la Strasbourg, să poată lua cuvântul sau să aibă posibilitatea să răspundă la eventuale nelămuriri din partea europarlamentarilor, lucru care nu a fost acceptat.



"Ministrul Justiţiei din România se află astăzi în sală şi cred că pentru o dezbatere în care să poată fi aduse argumentele necesare trebuie să i se permită domnului Tudose, membru al Comisiei de la Veneţia, să poată să intervină şi să explice", a insistat Nica, fără succes.



Eurodeputata malteză Roberta Metsola, reprezentantă a Grupului Partidului Popular European (PPE) în Comisia pentru Libertăţi Civile, Justiţie şi Afaceri Interne din PE, a insistat că cetăţenii români îşi doresc o ţară în care corupţia este eradicată.



"De aceea ei ies în stradă de peste un an. Pe frig şi ninsoare, ei au arborat drapelul european deoarece cred în valorile Europei. UE nu trebuie să îi uite", a spus ea, încheindu-şi mesajul cu un 'Vă auzim!', spus în limba română.



Tot din partea PPE, eurodeputatul liberal Marian-Jean Marinescu a acuzat lipsa de la dezbatere a noului premier al României, Viorica Dăncilă, fost europarlamentar PSD. "Prim-ministrul României trebuia să fie astăzi aici, nu exerciţiul de imagine al ministrului justiţiei', a declarat el.



Eurodeputatul PMP Siegfried Mureşan (PPE) a reamintit că 600.000 de români au ieşit în stradă "împotriva guvernului".



"Realitatea în România este următoarea: există o discrepanţă majoră între ceea ce vor oamenii şi ceea ce vrea coaliţia de guvernare. Oamenii vor dreptate, justiţie, domnia legii, stat de drept, oamenii vor valori europene, iar politicienii aflaţi la guvernare vor slăbirea instituţiilor statului, vor o justiţie sub propriul lor control", a declarat el.



La rândul său, eurodeputatul independent Cristian Preda (afiliat grupului PPE) a spus că România are "un guvern de mâna a şaptea, pentru că, dacă nu ar fi fost aşa, ar fi fost aici premierul Dăncilă".



Din partea Grupului Alianţei Progresiste a Socialiştilor şi Democraţilor (S&D) din Parlamentul European, eurodeputatul Victor Boştinaru (PSD) a apreciat că executivul european, care a criticat modificările la legile justiţiei, fie nu cunoaşte situaţia din România, fie închide ochii la anumite aspecte.



El a vorbit despre existenţa unui "protocol secret" între Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA) şi un serviciu secret care a permis să se facă 'poliţie politică în România' şi a apreciat că executivul european 'sau a ştiut, sau a tăcut'.



La rândul său, eurodeputatul Ioan Mircea Paşcu (PSD) a spus că, "din 2005, Romania are un sistem care se bazează pe protocoale secrete între servicii secrete şi autorităţi, protocoale moştenite din sistemul imediat de după Revoluţie".



"S-au folosit instrumente de atacare a rivalilor politici. În ultimii doi ani, mass media a fost plină de ştiri cu privire la abuzuri în lupta împotriva corupţiei (...) De ce România ar trebui să fie mai supravegheată mai mult acum, într-un climat democratic, decât pe vremea lui Nicolae Ceauşescu?", a mai afirmat el.



Tot din partea S&D, eurodeputata Claudia Ţapardel (PSD) şi-a exprimat regretul că "ne aflăm din nou în faţa unei campanii murdare la adresa României".



Maria Grapini (S&D) a spus că "modificarea legilor justiţiei este o necesitate". "Doamna Macovei a făcut un pachet de legi prin asumare în care au rămas multe articole neconstituţionale. Mii de oameni au fost băgaţi în puşcărie pe legile doamnei Macovei (...) şi acum plătim la CEDO", a mai spus Grapini, făcând referire la eurodeputata Monica Macovei, fost ministru al justiţiei.



Norica Nicolai, eurodeputată ALDE şi membră a Grupul Alianţei Liberalilor şi Democraţilor pentru Europa, a calificat discuţia din PE drept una 'politicianistă'. Îngrijorarea dumneavoastră nu îşi are rostul decât prin prisma unui partizanat politic, a apreciat ea.



Renate Weber (ALDE) a insistat la rândul său că în România există mecanisme instituţionale care adoptă legi şi care funcţionează.



Monica Macovei, eurodeputată independentă afiliată Grupului Conservatorilor şi Reformiştilor Europeni, a acuzat PSD şi ALDE că vor să scoată România din Europa.



"Românii au strigat în stradă 'Vrem justiţie, nu corupţie'! Românii vor în Europa şi asta vrem şi noi, în Europa. PSD şi ALDE vor să ne scoată din Europa, au declanşat lupta pentru corupţie şi împotriva justiţiei şi împotriva statului de drept", a acuzat Macovei.



"Această coaliţie (PSD&ALDE) şi ministrul justiţiei, trimis ca reprezentant al Guvernului României, mint cu neruşinare, spunând şi Comisiei, şi Parlamentului că aceste modificări vor transpune directive europene. Nu este adevărat", a mai declarat Macovei.



Europarlamentarul László Tokes (Fidesz, Ungaria), din partea PPE, a declarat că "era momentul ca executivul european să nu mai măsoare cu două măsuri şi să nu mai acţioneze numai împotriva Ungariei şi Poloniei, ci şi împotriva guvernului socialist din România". El a spus că oamenii protestează şi transmit un mesaj foarte clar şi anume că justiţia nu trebuie supusă politicii.



Eurodeputata olandeză Sophia in 't Veld, din partea Grupul Alianţei Liberalilor şi Democraţilor pentru Europa, a reamintit că România va prelua anul viitor preşedinţia Consiliului UE şi că, prin urmare, "este importantă imaginea pe care România o va proiecta".



"România a făcut eforturi şi progrese uriaşe şi acum mi se pare că ezită", a adăugat ea.



Sophia in 't Veld a invitat guvernul României să ceară avizul Comisiei de la Veneţia pe legile justiţiei şi să ţină cont de îngrijorările formulate de Comisia Europeană. AGERPRES