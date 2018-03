Tony Blair îndeamnă UE să-şi reformeze politica de imigraţie pentru a evita Brexitul

Fostul premier britanic Tony Blair a îndemnat joi Uniunea Europeană să accepte să-şi reformeze politica sa de imigraţie, pentru a face Marea Britanie să-şi schimbe părerea cu privire la Brexit, estimând că este încă timp pentru a evita o despărţire ce va aduce pierderi, informează AFP.



Tony Blair, unul dintre principalii opozanţi la decizia Marii Britanii de a părăsi UE, le-a cerut liderilor europeni, în timpul unui discurs susţinut la Bruxelles, să vină cu iniţiative pentru "a ne scoate din impasul Brexitului".



"Europa ştie că are nevoie de reforme. Reforma în Europa este cheia pentru a face Marea Britanie să-şi schimbe părerea", a declarat Blair în faţa asociaţiei de patroni europeni BusinessEurope.



Blair estimează că ţara sa ar putea fi convinsă să rămână (în UE), dacă îngrijorările britanicilor, în special asupra migraţiei, vor fi aplanate.



Aceasta este a doua intervenţie a unui fost premier britanic în ultimele două zile pe marginea acestui subiect. Miercuri, conservatorul John Major a susţinut ideea unui al doilea referendum, asupra acordului final de retragere, argumentând că britanicii au fost "induşi în eroare" cu privire la consecinţele Brexitului.



Tony Blair a reluat acest apel, afirmând că britanicii ar trebui să aibă "ultimul cuvânt de spus cu privire la acordul negociat, indiferent care este acesta".



Potrivit lui Blair, premier laburist din 1997 până în 2007, "un proiect exhaustiv cu privire la controlul imigraţiei" ar ajuta la modificarea opiniei publice cu privire la Brexit şi ar putea stopa valul de populism şi de nemulţumire constatat peste tot în Europa în ultimii ani.



"Dacă (...) Europa ar oferi o cale paralelă celei a Brexitului, cu o Mare Britanie care ar rămâne într-o Europă ce se reformează, acest lucru ar permite transformarea dezbaterii", a dat el asigurări.



"Aceasta nu necesită un miracol. Aceasta necesită leadership. Şi tocmai acum avem noi nevoie de aceasta", a adăugat el.



Intervenţia lui Blair a avut loc chiar înainte de o întrevedere, la Londra, între premierul Theresa May şi preşedintele Consiliului European, Donald Tusk, şi cu o zi înainte de un discurs extrem de aşteptat al Theresei May asupra viziunii britanice cu privire la natura relaţiei dintre UE şi Marea Britanie după Brexit.AGERPRES