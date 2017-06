VIDEO - Premierul australian, glume pe seama lui Trump, într-o înregistrare audio ajunsă în presă

Premierul australian Malcolm Turnbull îl ironizează pe preşedintele american Donald Trump într-o înregistrare audio obţinută joi de presa din Australia, relatează DPA. În înregistrarea făcută publică de postul de televiziune Channel Nine, Turnbull face haz de întâlnirea sa de luna trecută cu liderul american, pe care Trump a amânat-o câteva ore şi a scurtat-o.



"A fost frumos. A fost cea mai faină relaxare din toate timpurile", afirmă Turnbull, pentru a continua parodiindu-l pe liderul de la Casa Albă. "Donald şi cu mine câştigăm şi câştigăm alegerile. Câştigăm atât de mult. Câştigăm cum nu am mai câştigat niciodată. Câştigăm... nu alegeri false. Câştigăm alegerile adevărate, cum sunt cele online. Sunt atât de uşor de câştigat. Eu ştiu. Îl am pe băiatul ăsta, pe rus. Credeţi-mă, aşa e".



Turnbull a lansat aceste ironii off-the-record, cu prilejul unui discurs susţinut miercuri la Balul de iarnă de la Palatul Parlamentului australian din Canberra. Înregistrarea a ajuns pe mâinile unui jurnalist australian care nu a luat parte la eveniment, dar a decis să o facă publică.



Proba de comedie a premierului australian survine într-un moment în care atât Turnbull, cât şi Trump se află la niveluri foarte scăzute în sondajele de opinie din ţările lor. Relaţiile dintre cei doi au început stângaci, cu un telefon în care cei doi au discutat, în ianuarie, despre un acord de schimb de refugiaţi încheiat pe vremea fostei administraţii a lui Barack Obama şi despre care actualul preşedinte american a afirmat că este o "idioţenie". Trump ar fi spus ulterior despre întreaga discuţie la telefon cu premierul australian că a fost cea mai proastă pe care a avut-o vreodată.