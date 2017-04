Dosarul Hexi Pharma: SRI s-a constituit în parte civilă

Serviciul Român de Informaţii (SRI) s-a constituit parte civilă în dosarul Hexi Pharma pentru suma de 12.600 lei, TVA inclusă, reprezentând contravaloarea contractului subsecvent nr. 90/3 din 26.01.2016, reziliat la data de 03.02.2016 de către Unitatea Militară 0502 Bucureşti, precizează SRI pe pagina sa de Facebook.



În ceea ce priveşte Spitalul "Agrippa Ionescu", acesta a restituit către Hexi Pharma produsele achiziţionate, drept pentru care respectiva societate a stornat facturile prin care se efectuase plata.



"La data de 11 august 2016, Hexi Pharma Co SRL a transmis confirmarea debitului de 12.314,16 lei faţă de unitatea noastră. În consecinţă, unitatea noastră spitalicească deţine o creanţă certă, lichidă şi exigibilă, faţă de care Hexi Pharma Co SRL şi-a manifestat disponibilitatea de a o plăti", se arată pe pagina de Facebook a SRI.



Pe 6 martie, compania Hexi Pharma a fost trimisă în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie pentru săvârşirea a 340 de infracţiuni de înşelăciune (dintre care şapte având consecinţe deosebit de grave), uz de fals (61 acte materiale), precum şi pentru participaţie improprie la infracţiunea de zădărnicirea combaterii bolilor.



În acelaşi dosar au fost deferiţi justiţiei directorul general al Hexi Pharma, Flori Dinu, pentru săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată (49 de acte materiale) şi participaţie improprie la infracţiunea de zădărnicirea combaterii bolilor, precum şi Mihai Leva, şef de producţie al companiei, pentru fals în înscrisuri sub semnătură privată (33 acte materiale) şi complicitate la participaţie improprie la infracţiunea de zădărnicirea combaterii bolilor.



Potrivit unui comunicat al Parchetului General, în perioada 1 iunie 2010 - 16 mai 2016, Hexi Pharma a indus în eroare reprezentanţii a 340 de unităţi sanitare "prin prezentarea ca adevărată a unor calităţi mincinoase ale produselor proprii", referitoare la concentraţia substanţelor active şi la eficienţa biocidă, precum şi prin utilizarea de mijloace frauduloase constând în etichete şi alte înscrisuri ce atestă elemente de conformitate nereale, determinându-i în acest mod să încheie contracte de achiziţie de produse biocide şi pricinuindu-le o pagubă.



Totodată, în intervalul 12 octombrie 2012 - 9 martie 2016, Hexi Pharma a folosit la Comisia Naţională pentru Produse Biocide 61 de înscrisuri (fişe de prezentare ale produselor proprii, fişe cu date de securitate şi declaraţii de substanţă activă) în vederea obţinerii avizului de plasare pe piaţă a produselor, documente conţinând menţiuni necorespunzătoare adevărului.



Romulus Varga, procuror şef al Secţiei de Urmărire Penală din cadrul Parchetului General, a declarat că prejudiciul în dosarul Hexi Pharma se ridică la 102 milioane lei, însă unele spitale s-au retras din dosar ca părţi civile. AGERPRES