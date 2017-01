Dosarul Mineriada. 'Cico' Dumitrescu, despre implicarea lui Iliescu: Eu zic că nu-i vinovat

Emil "Cico" Dumitrescu, fost membru al Consiliului Provizoriu de Uniune Naţională (CPUN) şi şef al Direcţiei Generale de Cultură, Presă şi Sport din cadrul Ministerului de Interne, a fost chemat la Parchetul General pentru a i se aduce la cunoştinţă că are calitatea de inculpat pentru săvârşirea de infracţiuni contra umanităţii.



"Nu am spus nimic procurorilor. Nu am fost acolo. Dacă dumneavoastră găsiţi undeva că eu am participat, eu vin şi recunosc: am fost un mare mincinos. Eu eram şeful Direcţiei Generale de Presă şi Sport. Ce legătură aveam eu? În dosar m-au băgat aşa, că au vrut să mă bage. Am aici un 'prieten' procuror. Pe cuvânt de onoare că eu nu am fost nicăieri. Eu nu eram în clădirea Ministerului de Interne, eram în sediul din strada Beldiman, vizavi de Poliţie. Le-am spus că, ce am avut de declarat cândva, am declarat. Acum nu le-am spus nimic. Ce am avut de spus, am spus odată", a declarat Emil "Cico" Dumitrescu, la ieşirea din sediul Parchetului.



Întrebat dacă Ion Iliescu va fi pedepsit pentru Mineriada din 13 - 15 iunie 1990, "Cico" Dumitrescu a spus: "Nu sunt jurist, sunt inginer. Eu zic că nu-i vinovat. De ce nu-i întreabă nimic pe cei care au dat foc la clădirea Poliţiei? Erau pe puţin 200 de oameni".



Foşti conducători din perioada iunie 1990 sunt chemaţi la Parchetul General pentru a li se aduce la cunoştinţă faptul că au calitatea de inculpat în acest dosar.



În dosarul "Mineriada" sunt cercetaţi penal, printre alţii, fostul preşedinte Ion Iliescu, fostul premier Petre Roman, fostul director al SRI Virgil Măgureanu, Nicolae Dumitru - fost prim-vicepreşedinte al Frontului Salvării Naţionale, general (rez.) Mugurel Cristian Florescu - fost adjunct al procurorului general al României şi şef al Direcţiei Procuraturilor Militare.



Procurorii militari susţin că, în perioada 11 - 15 iunie 1990, inculpaţii au decis, organizat şi coordonat "un atac generalizat şi sistematic", lansat împotriva unei populaţii civile, respectiv împotriva manifestanţilor din Piaţa Universităţii din Bucureşti, precum şi a populaţiei Capitalei, atac în care au implicat participarea forţelor armate ale Ministerului de Interne, Ministerului Apărării Naţionale, Serviciului Român de Informaţii, precum şi a unui număr de peste zece mii de mineri şi alţi muncitori din mai multe zone ale ţării.



"Atacul" din 11 - 15 iunie 1990 a avut următoarele consecinţe: uciderea prin împuşcare a patru persoane şi rănirea prin împuşcare a altor trei; vătămarea integrităţii fizice sau psihice a unui număr total de 1.269 de persoane; privarea de dreptul fundamental la libertate, pe motive de ordin politic, a unui număr total de 1.242 de persoane, arată procurorii.

Sursa: AGERPRES