Sebi Ghiţă, aşteptat cu sufletul la gură la portiţă

Autorităţile de la Bucureşti au trimis omologilor din Serbia toate documentele necesare pentru extrădarea fostului deputat PSD Sebastian Ghiţă, a anunţat ministrul Justiţiei, Tudorel Toader. În acest moment, aducerea lui Ghiţă în România depinde exclusiv de partea sârbă.

Două săptămâni - atât le-a luat auto-rităţilor române să transmită Belgradului toate actele necesare pentru extrădarea fostului deputat Sebastian Ghiţă, capturat de poliţia sârbă în noaptea de 13 spre 14 aprilie. Documentaţia necesară extrădării a ajuns în Serbia abia miercuri, la ora 13.30. „Noi am trimis întreaga documen-taţie la Ministerul Justiţiei din Serbia, are 475 de pagini, a fost tradusă în timp, cu un efort foarte susţinut, şi a fost înregistrată la Ministerul Justiţiei din Serbia. Din acest moment, adică de ieri (miercuri – n.r.), de la orele 13.30, Ministerul Justiţiei din România şi-a îndeplinit obligaţiile pe care le avea”, a explicat minis-trul Justiţiei, Tudorel Toader. El a subliniat că autorităţile de la Bucu-reşti şi-au încheiat misi-unea după finalizarea actelor, iar aducerea lui Ghiţă în România depinde acum doar de partea sârbă. Ministerul Justiţiei de la Belgrad a confirmat ieri primirea actelor şi urmează să transmită Curţii Supreme din Serbia cererea Bucureştiului. Magistraţii sârbi vor verifica dacă toate condiţiile legale sunt îndeplinite, iar Sebastian Ghiţă va avea posibilitatea să atace solicitarea de extrădare în justiţia din Serbia. Deşi nu există un orizont de timp pentru ca Belgradul să decidă în cazul extrădării, potrivit legilor din Serbia, Ghiţă poate sta maximum un an în spatele gratiilor până la rezolvarea cererii de extrădare.

Cercetat în cinci dosare penale diferite, fostul deputat PSD s-a ales cu două mandate de arestare în lipsă, după fuga din ţară, pe 21 decembrie 2016. DNA a cerut al treilea mandat de arestare, vinerea trecută, în dosarul în care Ghiţă este judecat la ÎCCJ pentru că l-ar fi mituit pe Iulian Bădescu, fostul primar al Ploieştiului. Cererea procurorilor are termen de soluţionare pe 9 mai. Miercuri seara, procurorii DNA Ploieşti au cerut judecătorilor emiterea a încă două mandate de arestare preventivă pe numele lui Sebastian Ghiţă, una în dosarul Ghiţă-Ponta-Blair şi cealaltă în dosarul în care fostul deputat este urmărit penal alături de Iulian Herţanu, cumnatul fostului premier Victor Ponta. Legislatura trecută, Sebastian Ghiţă a fost membru în comisia parlamentară pentru controlul activităţii SRI.