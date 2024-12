Accident aviatic: Un avion cu 175 de pasageri s-a prăbușit în Coreea de Sud. Doar doi oameni au scăpat cu viață

Accidentul s-a produs duminică, la ora locală 9:03, pe Aeroportul Internațional Muan. Avionul, care transporta 175 de pasageri și șase membri ai echipajului, a aterizat forțat deoarece trenul de aterizare nu s-a deschis, potrivit Sky News. Avionul a alunecat pe pistă, s-a lovit de un perete și a luat foc.

Cel puțin 85 de persoane au murit în urma prăbușirii avionului. Doi membri ai echipajului au fost salvați, iar ceilalți oameni sunt dispăruți.

Oficialii din Coreea de Sud spun că o coliziune cu o pasăre ar fi putut cauza defecțiunea. Avionul Boeing 737-800 se întorcea din Bangkok, Thailanda, în momentul prăbușirii. Avionul a fost complet distrus.

BREAKING: Video shows crash of Jeju Air Flight 2216 in South Korea. 181 people on board pic.twitter.com/9rQUC0Yxt8