Alertă la Satu-Mare: Ample acțiuni de control din cauza apariției de noi cazuri de pestă porcină în Ucraina

Autorităţile locale au decis, miercuri, intensificarea controalelor în judeţul Satu Mare cu privire la respectarea interdicţiei de circulaţie a porcilor din cauza apariţiei cazului de pestă porcină africană, după ce în Ucraina, foarte aproape de frontieră, au fost ucise 4.500 de suine bolnave.

Directorul Direcţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA) Satu Mare, Nicolae Dumuţa, a declarat că au trecut 40 de zile de la depistarea cazului din Balta Blondă, de la periferia municipiului Satu Mare, nefiind depistate noi cazuri, însă, cu toate acestea, perioada de restricţie şi supraveghere se prelungeşte până în 15 octombrie.

"În Ucraina au probleme foarte, foarte mari. Sunt şapte cazuri la mistreţ şi patru la domestic confirmate. Vineri am avut o confirmare, la o fermă de porci chiar la graniţa cu România, undeva sub 20 de kilometri de Bercu Nou, o fermă cu 4.500 de porci, au fost eutanasiaţi. Se pare că se extinde, e o boală greu controlabilă, produsă de un virus extraordinar de rezistent. Ar fi dezastru să ajungă în România şi în special la mistreţ, dar indiferent ce va afecta, vor fi foarte mari pagube economice", a precizat Dumuţa.

El a subliniat faptul că în România nu au fost descoperite alte cazuri, dar este foarte important ca autorităţile să monitorizeze atent zonele predispuse şi să analizeze fiecare suspiciune.

"Au trecut 40 de zile de la cazul nostru, primul caz de pestă porcină africană din România. Este boala cea mai atipică, cea mai păcătoasă a porcului. Afectează doar porcul sălbatic şi porcul domestic, nu se transmite la om, dar este o boală care provoacă pierderi foarte mari, şi în special, datorită restricţiilor impuse, circulaţiei animalelor. În 28 iulie, în Balta Blondă a fost declarată o suspiciune de pestă porcină africană. Noi am luat atunci măsuri şi am avut succes. Intervenţiile au fost rapide, în 40 de zile nu mai avem nicio suspiciune în acea zonă", a mai spus Nicolae Dumuţa.

Controalele sunt derulate de către Inspectoratul de Poliţie Judeţean, Poliţia de Frontieră, Jandarmerie, sub coordonarea unui grup de experţi care monitorizează boala. Practic, este interzisă mişcarea animalelor, dar şi a produselor din porc fără origini cunoscute. AGERPRES