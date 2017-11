DIICOT a reținut preventiv 7 persoane care se ocupau cu traficul de stupefiante

O grupare infracţională specializată în trafic internaţional de droguri a fost destructurată de poliţiştii de combatere a criminalităţii organizate din Braşov şi Bucureşti, cu sprijinul Direcţiei Operaţiuni Speciale, sub coordonarea DIICOT - Serviciul Teritorial Braşov, precizează într-un comunicat de presă transmis luni AGERPRES Inspectoratul General al Poliţiei Române (IGPR).



Poliţiştii structurilor de combatere a criminalităţii organizate din Braşov şi Bucureşti, cu sprijinul Direcţiei Operaţiuni Speciale, sub coordonarea procurorilor DIICOT - Serviciul Teritorial Braşov au efectuat pe 1 noiembrie zece percheziţii la locuinţele unor persoane bănuite de trafic internaţional de droguri de risc şi mare risc. De asemenea, în cursul lunii octombrie 2017 şi în intervalul 1-2 noiembrie a.c., au fost realizate trei constatări ale unor infracţiuni flagrante, comise de către membrii grupării.



Potrivit documentului citat, în cauză au fost confiscate în total 320 de grame de cannabis, 190 de grame de rezină de cannabis (haşiş), 35 de grame de cocaină şi două comprimate de MDMA. Pe parcursul cercetărilor, au fost confiscate şi diverse sume de bani în lei, euro, USD şi lire sterline, în valoare totală de 54.000 de lei. În urma acţiunilor au fost puse în executare 14 mandate de aducere, persoanele fiind conduse pentru audieri la sediul DIICOT - Serviciul Teritorial Braşov.



Faţă de şapte persoane a fost dispusă arestarea preventivă pentru 30 de zile, iar faţă de alte două persoane a fost dispusă măsura controlului judiciar, sub aspectul comiterii infracţiunii de trafic internaţional de droguri de risc şi mare risc. La percheziţii au participat şi luptători ai Serviciului pentru Intervenţii şi Acţiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, precum şi poliţişti din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Braşov, potrivit sursei citate. AGERPRES