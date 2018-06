Motivele tragediei din Brăila. De ce s-ar fi spânzurat Liliana în șifonier

O poveste de dragoste cu multe semne de întrebare a sfârșit tragic. Fata, abuzată fizic și psihic timp de mulți ani, a decis în urmă cu câteva zile să își pună capăt zilelor.

Prietenii Lilianei spun că relația dintre cei doi a fost presărată cu multe abuzuri fizice asupra ei dar și ciudățenii legate de modul cum au decurs lucrurile în cuplu.

Oamenii din anturajul fetei spun că Marian controla toate aspectele vieții ei inclusiv conturile de pe rețelele de socializare. Din spusele prietenilor ei se pare că individul era și proxenetul fetei.

„Eu ii cunosc pe amandoi. De la vreo 16-17 ani Avea cont pe escorte, pe „publi24″, atat in Braila, Galati, Brasov si Bucuresti. El ii gestiona conturile pe site. Avea si contul ei de iCloud, sa vada ce face pe telefon. Aveau foarte mari certuri, batai foarte multe. Stiu de o bataie, cand ea avea efectiv capul umflat. El ii lua toti banii care ii facea. Era foarte violent. Stiu ca l-a prezentat si parintilor… Eu stiu ca a stat si la el acasa, in Tufesti, ca inca sunt hainele ei acolo. Nu cred ca era fortata sa faca lucruri, dar il iubea… Stiti cum e… A abandonat si scoala, fara sa stie parintii. Ea statea in regim hotelier, in chirie, ba intr-un loc, ba in altul. A stat in Hipodrom, in Bariera…”, a declarat un apropiat al fetei pentru debraila.ro. Persoana a mai spus că Liliana si-ar fi sunat mama cu o zi inainte de a-si curma viata căreia i-ar spus că a doua zi va veni acasă.Sambata seara târziu, alarmat de faptul că Liliana nu ii mai raspundea la telefon, după un scandal cumplit, Marian s-ar fi dus acasă la Liliana unde a găsit-o soânzurată de șifonier.

Oamenii legii au deschis dosar penal, potrivit procedurii, pentru ucidere din culpa, iar legistii au ridicat trupul neinsufletit, și l-au transportat la Medicina Legala, unde va fi efectuata necropsia.

„Ei nu puneau poze impreuna, nu se afisau. El avea cont de Facebook, iar ea si l-a inchis. Ea avea Instagram, dar nici acolo nu punea astfel de fotografii. Din ce stiu, el i-ar fi spus sa-si inchida „Facebook-ul”. Am vorbit cu ea acum cateva zile… plangea. Mi-a spus ca nu se mai intelegea cu baiatul cu care era si ca il iubeste, ca ea nu vrea sa se desparta. Mi-a zis ca nu poate trai fara el. Ea nu era in stare sa faca rau nici macar unui gandac. Era foarte linistita… Eram foarte bune prietene, dar mereu ne-am ascuns prietenia. Iubitul ei nu o lasa sa pastreze prietenia cu mine, din motive nestiute. Desi erau certuri, spunea ca il iubeste, ca el ii daruia flori, ca o iubeste. Ce sa mai zic…”, a povestit o altă cunoștință a celor doi.

Marian, contactat telefonic de jurnaliștii brăileni, le-a răspuns iritat că: „Nu am ce sa va spun voua. Publicati ce vreti voi, ma, nu ma intereseaza! Nu dau eu explicatii…!”