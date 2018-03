Primăria Capitalei a actualizat lista clădirilor cu risc seismic din Bucureşti

Primăria Capitalei a publicat lista actualizată a imobilelor încadrate în clasa I de risc seismic, care se pot prăbuşi în caz de cutremur.În 22 februarie, PMB a actualizat lista imobilelor expertizate tehnic din punct de vedere al riscului seismic.

Pe listă se află în prezent 170 de clădiri încadrate în clasa I de risc seismic, adică acele imobile care prezintă risc ridicat de prăbuşire la cutremur.

Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a declarat că a fost restartat programul de consolidări al Primariei Municipiului Bucuresti, în bugetul de acest an fiind alocată suma de 10 milioane de euro pentru reabilitarea şi consolidarea clădirilor cu risc seismic.

Clădiri cu risc seismic, în curs de reabilitare

În prezent, în Bucureşti sunt deschise santiere la 5 cladiri cu risc seismic, dupa cum urmează:

- in executie: imobilele din str. Blanari nr.2, nr.6, nr.8 si nr.10 -imobile monument istoric, cuprinse in lista imobilelor expertizate tehnic incadrate in clasa I de risc seismic pericol public, construite in anul 1870. Un alt imobil la care au inceput lucrarile este cel de 2 etaje plus mansarda, din str. Franceza nr.30

- alte 3 imobile s-au preluat, in urma unei Hotarari de Consiliu, de la AFI, pentru reabilitare si consolidare, dupa cum urmeaza:

· Un imobil de 5 etaje din str. Biserica Enei nr. 14 - s-au intocmit documentatiile in vederea emiterii autorizatiei de construire si se efectueaza toate demersurile, impreuna cu Serviciul Spatiul Locativ din Primaria Capitalei, pentru a muta proprietarii in locuintele de necesitate situate in Piata Natiunilor Unite;

· un alt imobil de 4 etaje din str. Spatarului 36 - s-au intocmit documentatiile in vederea emiterii autorizatiei de construire si se efectueaza toate demersurile, impreuna cu Serviciul Spatiul Locativ din Primaria Capitalei, pentru a muta proprietarii in locuintele de necesitate situate in Piata Natiunilor Unite;

· cladirea de 6 etaje din str. Stirbei Voda nr.20 este in stadiul de reactualizare a proiectului, prin Compania Trustul de Cladiri Metropolitane (care are ca obiect de activitate si proiectarea).http://www.observator.tv