Prinţul Charles a vizitat o biserică ce a fost ctitorită de familia sa în Teiuș

Prinţul Charles al Marii Britanii a vizitat sâmbătă Biserica greco-catolică din oraşul Teiuş, monument istoric, construită la sfârşitul secolului al XVI-lea şi ctitorită de Petru Racz şi domniţa Zamfira, strămoşi ai contesei Claudia Rhedey de Kiss Rhede, stră-stră-străbunica Alteţei Sale Regale.



Aflat într-o vizită privată în România, prinţul Charles a ajuns sâmbătă în judeţul Alba, la Teiuş, unde a fost aşteptat, în curtea bisericii, de câteva zeci de localnici. Printre cei care l-au întâmpinat au fost şi membri ai familiei Raţiu şi episcopul Curiei Arhiepiscopiei Majore a Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, Claudiu Pop, precum şi oficialităţi locale şi judeţene.



Prinţul Charles a vizitat aproximativ jumătate de oră interiorul lăcaşului de cult, unde i s-a făcut ghidaj de specialitate. Potrivit membrilor familiei Raţiu, prinţul de Wales s-a arătat interesat şi de istoria Bisericii Greco-Catolice şi de diferenţele dintre aceasta şi Biserica Ortodoxă.



A fost oficiat şi un parastas de pomenire pentru cei doi ctitori, Petru Racz şi soţia sa, Zamfira. Prinţul Charles a fost interesat şi de plăcile funerare ale celor doi, aflate în exteriorul bisericii, şi care necesită restaurare.



El a primit o plachetă din partea cardinalului Lucian, precum şi un album cu iconostasul Catedralei greco-catolice din Blaj, iar din partea familiei Raţiu - o plachetă cu bucăţi din veşmintele Domniţei Zamfira.



"Să sperăm că asta e prima vizită şi că ea va fi urmată de altele, când vor fi făcute nişte lucrări pe care dânsul le-a sugerat", au spus reprezentanţi ai familiei Raţiu.



Preotul paroh Paul Turcu a apreciat că această vizită este foarte importantă pentru comunitatea greco-catolică din localitate.



"Promisiunea a fost mai veche ca prinţul Charles să vină să viziteze această biserică. Dânsul este un iubitor de cultură şi monumente istorice. (...) I s-a explicat întreaga istorie a acestei biserici şi s-a arătat binevoitor şi dornic să vadă această biserică. Pentru noi, prezenţa Alteţei Sale Regale în această bisericuţă şi în comunitatea noastră are o importanţă deosebită prin însuşi faptul că reprezintă Casa Regală. Noi sperăm că o privire mai atentă a Alteţei Sale Regale, o implicare, poate, va ajuta să repunem această biserică în circuitul monumentelor istorice, în sensul că se va reveni cu lucrări de restaurare, atât la acoperiş, cum a fost, atât la pictură, care trebuie restaurată. Dacă la pictură şi tabloul votiv nu se va interveni în următorii ani, pericolul va fi foarte mare de degradare totală", a declarat preotul paroh Paul Turcu.



Cea mai veche biserică românească din Teiuş, ortodoxă până la 1700 şi apoi greco-catolică, în patrimoniul căreia s-a aflat până la 1948, lăcaşul a fost retrocedat acestora după 1990.



Deasupra ancadramentului din piatră al uşii se află pisania, scrisă în slavona veche şi nedatată, în centrul căreia se află blazonul Racz de Galgo, atribuit în 1585 lui Petru Racz şi familiei sale de către principele Ştefan Bathory, şi care reprezintă cea mai importantă sursă de informaţii referitoare la vechimea bisericii. Acest lucru înseamnă că biserica a fost construită după anul 1585, dar înainte de decesul, în bătălia de la Şelimbăr, din 1599, a lui Petru Racz, căpitan în oastea lui Mihai Viteazul.



În interiorul bisericii, pe peretele vestic al navei se află pictat tabloul votiv, care necesită restaurare, acesta reprezentându-i pe Petru Racz şi soţia sa, domniţa Zamfira, care ţin pe palme macheta lăcaşului de cult. Domniţa Zamfira a fost fiica cea mare a boierului muntean Ioan Norocea, nepoată după mama sa a domnitorului Mircea Ciobanul şi a doamnei Chiajna, fiica lui Petru Rareş. Cei doi au avut un fiu, Adam, al cărui prim născut, Petru, a fost căsătorit cu Klara Macskasi de Szent Marton. Aceştia au avut o singură fiică, Kristina, din ai căror descendenţi fac parte membrii actualei familii regale britanice, se menţionează în eseul documentar "Biserica Greco-Catolică din Teiuş", scris de prof. Ioan Gheorghe Raţiu.



Potrivit acestuia, Petru Racz şi Zamfira sunt "strămoşii cu 7 generaţii mai înainte pe linie maternă a contesei Claudia Rhedey de Kiss Rhede, stră-străbunica Reginei Elisabeta a II-a".



Biserica a fost renovată în anul 2002, atunci când au fost deschise şi mormintele celor doi ctitori, Petru Racz şi domniţa Zamfira, prilej cu care s-a constatat că acestea au fost profanate şi jefuite încă din vechime. Rămăşiţele celor doi au rămas sub pardoseală, fără a avea nicio inscripţie, iar lespezile de piatră de pe morminte au fost scoase în afara bisericii.



Lăcaşul, care are hramul "Intrarea în Biserică a Maicii Domnului", necesită pe interior lucrări de conservare şi restaurare. AGERPRES