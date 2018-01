Un bătrân, păcălit că s-au schimbat banii, a rămas fără aproximativ 14.000 de lei

Un bătrân în vârstă de 79 de ani din municipiul Caransebeş a fost păcălit de un hoţ că s-au schimbat banii şi a rămas fără aproape 14 mii lei şi zece galbeni.



Conform unui comunicat de presă transmis de IPJ Caraş-Severin, bătrânul a sunat joia trecută la 112 şi a anunţat că un necunoscut i-a sustras o sumă mare de bani din locuinţă.



Poliţiştii s-au deplasat la faţa locului iar în urma cercetărilor efectuate au stabilit că, în aceeaşi zi, bătrânul a fost abordat pe o stradă din apropierea locuinţei sale de un bărbat necunoscut.



Intrând în discuţie cu acesta, bătrânul i-a spus că are nevoie de un instalator întrucât are probleme la coloana de apă. Bărbatul necunoscut s-a oferit să-l ajute, fiind invitat în curtea locuinţei. Ulterior, acesta a simulat o convorbire telefonică cu un instalator, asigurându-l pe bătrân că va veni cineva într-o oră pentru a remedia problema.



Ulterior, bărbatul l-a întrebat pe bătrân dacă deţine sume de bani în casă, pentru că el a fost director la o bancă şi ştie că în noaptea respectivă "se vor schimba banii". Crezându-l, bătrânul l-a invitat în locuinţă şi i-a înmânat toţi banii pe care îi avea, respectiv 13.800 lei, pentru a-i spune dacă mai sunt valabili.



După ce i-ar fi examinat, necunoscutul i-a spus că nu mai sunt valabili şi că trebuie schimbaţi la o bancă, oferindu-se să îl ajute. Bătrânul a acceptat, mergând în altă încăpere pentru a se schimba de haine. În acest timp, bărbatul necunoscut i-a spus că pleacă înainte şi îl aşteaptă la o agenţie bancară. Ulterior, bătrânul a constatat că îi lipsesc 13.800 lei şi zece galbeni.



Poliţiştii desfăşoară cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de furt, în vederea identificării autorului.



Pentru a nu deveni victime ale unor infractori, poliţiştii recomandă oamenilor să manifeste maximă prudenţă atunci când sunt abordaţi de necunoscuţi.

AGERPRES