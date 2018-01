Dosarul poliţistului acuzat de pedofilie, preluat de Parchetul General

Parchetul General a preluat de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti ancheta în dosarul în care poliţistul Eugen Stan este acuzat că a agresat sexual doi copii.



"În cursul zilei de 10 ianuarie, procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (PÎCCJ), a dispus prin ordonanţă, în temeiul art. 325 alin. 1 din Codul de procedură penală, preluarea de către Secţia de urmărire penală şi criminalistică din cadrul PÎCCJ, de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti, a cauzei privind săvârşirea a trei infracţiuni de agresiune sexuală, (...) de către inculpatul Eugen Stan, precum şi a unei infracţiuni de perversiune sexuală", informează un comunicat al PÎCCJ transmis miercuri AGERPRES.



De asemenea, prin aceeaşi ordonanţă a procurorului general a fost preluat şi un dosar instrumentat de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, în care a fost începută urmărirea penală in rem sub aspectul săvârşirii unei infracţiuni de agresiune sexuală, dosar constituit în urma unei plângeri datând din anul 2016.



"Preluarea celor două dosare în vederea efectuării urmăririi penale de către PÎCCJ are ca temei necesitatea verificării tuturor faptelor cu un mod de operare asemănător comise pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţului Ilfov, calitatea de angajat al Ministerului Afacerilor Interne pe care o are inculpatul Stan Eugen, complexitatea celor două cauze dată de numărul mare al persoanelor vătămate, de multitudinea probelor care trebuie administrate şi de varietatea mijloacelor de probă, precum şi impactul deosebit creat în societate prin comiterea unor asemenea fapte", se arată în comunicat.



Potrivit anchetatorilor, două dintre infracţiunile de agresiune sexuală au fost comise împotriva a doi minori, în vârstă de 5, respectiv de 9 ani, pe data de 5 ianuarie 2018, într-un lift al unui bloc situat în cartierul Drumul Taberei din Bucureşti, procurorii dispunând punerea în mişcare a acţiunii penale pe data de 8 ianuarie 2018.



În urma cercetărilor efectuate în dosarul deschis în acest sens, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti au mai dispus, tot pe data de 8 ianuarie 2018, extinderea urmăririi şi a acţiunii penale faţă de inculpatul Stan Eugen sub aspectul comiterii unei a treia infracţiuni de agresiune sexuală, pe data de 22 octombrie 2012, tot în liftul unui imobil din Bucureşti, victima fiind, de asemenea, o minoră, în vârstă de 7 ani.



În aceeaşi cauză, pe data de 26 octombrie 2012, s-a dispus începerea urmăririi penale faţă de autor necunoscut, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de perversiune sexuală.



Procurorii au reţinut că pe data de 2 noiembrie 2009 o minoră de 14 ani a fost victima agresiunii unui bărbat, în timp ce se afla în scara unui bloc din Bucureşti.



"În ceea ce priveşte dosarul preluat de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, menţionăm că fost începută urmărirea penală in rem, la data 10 decembrie 2016, sub aspectul infracţiunii de agresiune sexuală, (...) fapta fiind comisă în incinta scării unui bloc din sectorul 5. Dosarul s-a constituit ca urmare a plângerii persoanei vătămate, între persoanele bănuite de comiterea acestei fapte aflându-se inculpatul Stan Eugen", mai arată procurorii.



Ei precizează că PÎCCJ a fost informat de către IGPR în vederea iniţierii unei analize privind modul de instrumentare a lucrărilor penale în care este cercetat inculpatul Eugen Stan şi dispunerea de măsuri legale, în funcţie de rezultat.