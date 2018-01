Fermierii au la dispoziţie "Ghidul fermierului producător de lapte"

"Ghidul fermierului producător de lapte" trateaza subiecte relevante precum calitatea laptelui ca materie prima, standarde si certificari, finantare prin instrumente financiare si fonduri europene, aspecte contabile si fiscale, aspecte legate (inclusiv bune practici legate de folosirea terenurilor – cadastru), managementul riscului in agricultura, bune practici de marketing si cooperativa agricola.

„Relatiile economice care leaga Olanda si Romania constituie unul dintre punctele forte ale cooperarii in cadrul Camerei de Comert Romana Olandeza (NRCC), iar agricultura reprezinta unul dintre sectoarele prioritare, atat pentru Romania, cat si pentru Olanda. Aceste motive au stat la baza deciziei conducerii NRCC de infiintare a unui grup de lucru dedicat acestui sector. Obiectivul nostru este de a sprijini dezvoltarea sectorului agricol si a cooperativelor din Romania prin expertiza si acces la modele de bune practici din Olanda. Consideram agricultura un domeniu cu un potential de dezvoltare fantastic, dar care in Romania intalneste inca multe provocari” declara Irina Zugravu, coordonator Task Force Agricultura.



Grupul de lucru pe Agricultura si-a propus sa reuneasca expertiza companiilor membre in comunitatea NRCC, avand drept scop pe termen lung dezvoltarea, cooperarea si valorificarea potentialului agricol romanesc. Fondata in anul 2006, Camera de Comert Romana Olandeza este una dintre cele mai active camere bilaterale, avand ca obiectiv major promovarea relatiilor comerciale dintre cele doua tari. NRCC faciliteaza crearea de noi conexiuni si parteneriate de afaceri intre membrii sai. Pentru a reprezenta mai bine interesele comunitatii sale, NRCC a creat 3 grupuri de lucru dedicate unor industrii-cheie: Agricultura, IT&C, Transport & Logistica. Prin intermediul acestora, NRCC este membru activ in Coalitia pentru Dezvoltarea Romaniei, o platforma puternica de discutie intre reprezentantii mediului de afaceri si Guvern. Comunitatea NRCC include in prezent peste 200 de membri, provenind din 20+ de industrii si orase precum Bucuresti, Cluj, Bacau, Brasov, Constanta si Iasi.

Ghidul in varianta online este disponibil aici.