Alegerea lui Dominic Fritz în funcția de președinte al USR a fost validată

La eveniment participă, printre alți invitați speciali, premierul desemnat, Ilie Bolojan, și fosta președintă a Georgiei, Salome Zurabișvili.

„Cei care știu situația noastră bugetară știu că foarte probabil acest guvern la a cărui pregătire lucrăm în aceste zile va fi un guvern de sacrificiu. Nu asta este problema. Sper să facem ceea ce trebuie ca să ajungem să pregătim să construim într-adevăr”, a declarat Bolojan.

Dominic Fritz a fost ales cu 67,2% pentru funcția de președinte al partidului.

„Dacă mi-ar fi zis cineva în 2017 că îl voi conduce pe Vlad Voiculescu și că voi negocia un guvern cu Sorin Grindeanu, aș fi zis că e nebun”, a declarat președintele USR în cadrul Congresului Național.

„În 31 ianuarie 2017, stăteam pe canapea la Berlin, în apartamentul meu acolo. Am citit pe Facebook, atunci se făcea politică pe Facebook, și am văzut că s-a dat un OUG care urma să arunce în aer lupta anticorupției în România. M-am îmbrăcat și dintr-un impuls, spontan, am luat metroul către Ambasada României la Berlin și am găsit acolo încă 3-4 români care, la fel, spontan, fără să se vorbească, s-au întâlnit acolo. (...) Am vorbit un pic de rău despre premierul de atunci, Sorin Grindeanu, timișorean de-al meu. Un pic mai târziu, după ce protestele s-au calmat, am încercat să fac rost de numărul lui Vlad Voiculescu, care era ministru, care și atunci era foarte activ (...)”, a spus Fritz.

El a adăugat că „dacă mi-ar fi zis cineva atunci, în 2017, că o să dureze doar câțiva ani și o să fiu eu șeful lui Vlad Voiculescu și că o să negociez un guvern împreună cu Sorin Grindeanu, aș fi zis că e nebun, dar iată că suntem aici și ce a părut atunci a o imposibilitate a devenit o realitate”.

„USR a devenit una din forțele principale ale țării. Și, în același timp, țara noastră este într-o criză profundă și criza este atât de profundă, pericolul este atât de mare, că da, ne vedem nevoiți să găsim o formă de colaborare, chiar și cu adversarii noștri politici, de care ne despart atât de multe lucruri, dar cu care trebuie să ne unim forțele pentru a scoate România din primejdie și să-i fim un ajutor noului președinte ales Nicușor Dan. Și facem acest lucru dintr-un profund sens al responsabilității față de această țară. Eu sunt astăzi în fața voastră ca să vă transmit credința pe care o am eu în noi, în inteligența noastră colectivă, în puterea noastră de muncă, dar și în reușita viziunii noastre pentru România. Noi toți, ca USR, contăm și am schimbat multe până acum. Cred că uneori nici nu suntem conștienți cât de mult”, a mai spus Fritz.

Președintele USR a adăugat că „vechiul mod de a face politică a murit și că noi suntem viitorul”.

(sursa: Mediafax)