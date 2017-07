Adrian Țuțuianu: PNDL 2 dă o proiecție clară a investițiilor pentru următorii patru ani

Programul Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL) 2 are ca obiectiv principal aducerea satului românesc la condiţii de viaţă rezonabile, alocarea este fără precedent - 30 de miliarde de lei - şi dă o proiecţie clară a investiţiilor pentru următorii patru ani, a declarat sâmbătă, într-o conferinţă de presă la Târgovişte, senatorul PSD de Dâmboviţa Adrian Ţuţuianu.



Social-democratul a adăugat că singura sa temere ţine de capacitatea administraţiilor locale de a implementa proiectele în timpul stabilit.



''Am o singură temere, legată de capacitatea administraţiei publice locale de a implementa aceste proiecte în timpul stabilit. Legat de situaţia la nivel naţional, PSD a propus în campania electorală un program de dezvoltare a satului românesc, care sigur că a fost extins spre oraşele mici şi mijlocii - Bucureştiul veţi vedea că este cel mai puţin aplicat în PNDL - şi ne-am ţinut de cuvânt. Suntem astăzi în situaţia în care avem un Program Naţional de Dezvoltare Locală 1, care înseamnă lucrări ce au fost preluate până la nivelul anului 2016 şi avem PNDL 2, care înseamnă zece servicii esenţiale pentru fiecare localitate din ţară, mă refer în special aici la drum, apă, canal, şcoală, grădiniţă, dispensar medical, cămin cultural'', a spus Ţuţuianu.



El a subliniat că alocarea financiară prin PNDL 2 este una fără precedent, de 30 de miliarde de lei.



''S-a făcut o alocare, care este fără precedent: 30 miliarde de lei, angajaţi până în anul 2020. Asta înseamnă că avem o proiecţie clară la ceea ce avem de făcut în zona de investiţii pentru comunităţile locale pentru patru ani. Este un lucru de noutate absolută pentru o Românie care an de an îşi schimba priorităţile şi venea cu altele şi aveam zeci de şantiere începute şi abandonate. Au fost depuse pe PNDL 2 13.000 de proiecte cu o valoare totală de 67 de miliarde de lei, deci valoarea proiectelor este dublă faţă de alocarea pe care am făcut-o. Au fost selectate pe baza unor criterii obiective 6.851 de proiecte'', a afirmat Adrian Ţuţuianu.



Parlamentarul social-democrat a precizat că principalul obiectiv al investiţiilor prin PNDL îl reprezintă aducerea satului românesc la condiţii de viaţă rezonabile.



''Proiectele au fost depuse de administraţiile locale şi repartiţia fondurilor pe categorii de activităţi este următoarea: 9 miliarde de lei pentru alimentări de apă şi canalizare, 16 miliarde de lei pentru drumuri şi poduri, 4 miliarde de lei pentru unităţi de învăţământ şi 1 miliard de lei pentru unităţi medicale. Este pentru prima dată când un guvern se gândeşte serios la reţeaua de dispensare medicale din comunele României, care necesită lucrări importante de investiţii. Toate acestea au ca obiectiv principal aducerea satului românesc la condiţii de viaţă rezonabile'', a spus Ţuţuianu.

AGERPRES