Aleşii revin la muncă să taie frunză la câini

DIANA OROS

Vacanţa parlamentară se încheie astăzi, iar senatorii şi deputaţii vor reveni la muncă pentru a doua sesiune ordinară a acestui an. “La muncă”, însă, pare un termen destul de pretenţios având în vedere că dincolo de rata déjà tradiţională a absenteismului, în Parlamentul României există Comisii permanente care taie, practic, frunza la câini. Aşa se face că există Comisii ale legislativului care n-au avut nicio dezbatere pe fond şi n-au depus niciun raport în prima sesiune din 2017.

Majoritatea a adoptat în luna martie o declaraţie de “reafirmare a prestigiului” în raport cu celelalte puteri ale statului, însă prestigiul reafirmat pe hârtie contrastează izbitor cu activitatea unora dintre aleşi în prima sesiune din acest mandat. În Camera Deputaţilor, spre exemplu, avem Comisii parlamentare care au şomat la propriu în prima parte a acestui an. Premiul pentru tăiat frunza la câini îl revendică, de departe, Comisia pentru românii din Diaspora condusă de deputatul PMP Constantin Codreanu. În peste 70 de şedinţe desfăşurate sesiunea trecută, cei 14 deputaţi din acest for nu au avut nici măcar o singură dezbatere pe fond, nu au depus niciun raport pe vreun proiect de lege, contabilizând doar trei avize pe Legea bugetului, modificarea Statutului deputaţilor şi senatorilor şi o ordonanţă de urgenţă privind realizarea investiţiilor finanţate din fonduri publice. Tot la capitolul “realizări” putem bifa cele patru avize consultative pentru numirea în funcţie a miniştrilor Teodor Meleşcanu şi Andreea Păstârnac – avize emise la comun cu Comisia pentru Politică externă. De altfel, aceasta din urmă se regăseşte şi ea printre comisiile de frecat menta din Parlament – cu doar trei dezbateri pe fond, trei rapoarte şi 18 avize depuse. Comisia care se ocupă de politica externă a României este condusă de deputatul UDMR Rozalia Biro. O altă comisie care funcţionează în marşarier este cea pentru Afaceri Europene în fruntea căreia a fost exilat fostul lider PSD Victor Ponta. Acest for a avut două dezbateri pe fond şi două rapoarte depuse, plus alte nouă avize, în 73 de şedinţe din acest an. Nu s-au omorât cu munca nici deputaţii din Comisia pentru egalitate de şanse condusă de Oana Bîzgan (USR) - 3 dezbateri şi două rapoarte în 29 de şedinţe sau cei din Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi condusă de deputatul Iusein Ibram – 6 dezbateri şi 3 rapoarte în 72 de şedinţe.

Aceeaşi trândăvie la Senat

Şi la Senat se păstrează, în mare parte, acelaşi clasament al trândăviei în comisiile parlamentare. Campioană la inactivitate este şi în camera superioară Comisia pentru românii din Diaspora cu zero rapoarte şi şase avize depuse. Acest for este condus în Senat de liberalul Riceard Badea. Comisia pentru egalitate de şanse, prezidată de senatorul USR Adrian Wiener, are un singur raport depus, în vreme ce Comisia pentru politică externă şi cea pentru drepturile omului au realizat fiecare câte două rapoarte. În fruntea Comisiei pentru politică externă din Senat se află social-democratul Sorin Dumitrescu, iar drepturile omului sunt păstorite de liberalul Marius Nicoară. Nici senatorii din Comisia de sănătate publică condusă de udemeristul Laszlo Attila nu s-au spetit prea tare: au depus doar patru rapoarte şi zece avize în prima sesiune din 2017.

Cele mai importante legi aşteptate în această toamnă:

Modificarea legilor Justiţiei

Modificarea Codurilor Penale (pragul pentru abuz în serviciu)

Legea graţierii

Legea pensiilor

Înfiinţarea Fondului Suveran de Investiţii

Legea lobby-ului (traficul de influenţă)

Înfiinţarea Autorităţii Independente de Interceptare a Comunicaţiilor

Legea confiscării extinse a averilor (Directiva UE)

Şefii comisiilor de frecat menta iau şi bani mai mulţi

Potrivit noii legi a salarizării, indemnizaţiile senatorilor şi deputaţilor au crescut din luna iulie la 13.050 de lei lunar. Dublarea indemnizaţiilor a provocat şi creşterea exponenţială a sumelor forfetare de care beneficiază aleşii, la 19.575 de lei pe lună. Aceste calcule sunt valabile însă doar în cazul senatorilor şi deputaţilor obişnuiţi, fără funcţii în conducerea Parlamentului. Pentru liderii de grupuri parlamentare, preşedinţii, vicepreşedinţii şi secretarii comisiilor permanente, sumele forfetare sar de 20.000 de lei/lună în condiţiile în care şi indemnizaţiile acestor categorii de aleşi sunt mai mari faţă de cele ale simplilor parlamentari.

Peste 1.000 de acte normative se află în prezent pe masa parlamentarilor. În prima sesiune a anului au fost înregistrate 581 de iniţiative legislative.