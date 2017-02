Anchetă la Parchet. Delapidare, spălare de bani şi conflict de interese la USR?

DIANA OROS

Parchetul instanţei supreme a confirmat, în week-end, începerea urmăririi penale in rem în legătură cu o posibilă finanţare ilegală a Uniunii Salvaţi România. Ancheta procurorilor vizează fapte de delapidare, spălare de bani şi conflict de interese, însă liderul USR, Nicuşor Dan, susţine că acuzaţiile nu au nicio legătură cu partidul său.

Parchetul General a început urmărirea penală cu privire la faptă, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de delapidare, spălare de bani şi conflict de interese în legătură cu o presupusă finanţare ilegală a USR. Ancheta a fost demarata în urma unei sesizări depuse la începutul anului, iar dosarul se află în prezent pe rolul Secţiei de urmărire penală şi criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă ÎCCJ. “Noi nu am primit nicio notificare, nicio solicitare de precizări. Ar fi vorba despre o cercetare in rem, adică se cercetează dacă faptele există sau nu.

Vom cere Parchetului lămuriri. Suntem gata să cooperăm cu procurorii pentru a clarifica această situație”, a reacţionat Nicuşor Dan. Liderul USR s-a arătat însă surprins de gravitatea faptelor cercetate de procurori. “Faptele a căror existență este investigată reprezintă o surpriză și mai mare. Delapidarea se referă la bani publici și la funcționari publici. Evident că nu este cazul USR. Iar spălarea de bani, la bani proveniți dintr-o infracțiune, ceea ce e absurd”, a precizat deputatul USR.

Liderul formaţiunii antisistem susţine că Autoritatea Electorală Permanentă a decontat partidului 500.000 de lei din totalul de 650.000 de lei cheltuiţi în campania de la alegerile locale, iar pentru restul de 150.000 de lei USR a depus contenstaţii la Judecătoria Sectorului 1.

Luna trecută, Liviu Dragnea a vorbit în premieră despre o presupusă plângere formulată de AEP privind finanţarea ilegală a USR. La acea vreme, liderul PSD îl acuza pe procurorul general, Augustin Lazăr, că ar fi direct implicat în parcursul anchetei. “Ştiu că nu are voie să dea curs la acel dosar, dar să răspundă dacă a primit-o sau nu (n.r. - plângerea), dacă blochează dosarul sau dacă l-a repartizat”, a spus Liviu Dragnea.