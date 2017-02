Călin Popescu-Tăriceanu: Romania continua sa primeasca un numar record de amenzi de la CEDO

Şedinţa de plen comun a Parlamentului, în care se dezbate şi votează moţiunea de cenzură intitulată "Guvernul Grindeanu - Guvernul sfidării naţionale. Nu legalizaţi furtul în România" și iniţiată de PNL şi USR, a început. Moţiunea urmează să fie dezbătută şi votată miercuri.

Iată discursul lui Călin Popescu-Tăriceanu:

LIVE TEXT

"Rolul liderilor care conduc natiunile nu este sa alimenteze dezbinarea.

PNL si USR in frunte cu presedintele Iohannis folosesc politic nemultumirea unora si a altora pt a crea o criza fara precedent.

Motiunea de fata readuce in prim plan o obsesie pe care am remarcat-o in ultima vreme la PNL si anume, coruptia.

Romania continua sa primeasca un numar record amenzi de la CEDO.

DIICOT, ANI, ANAF sunt implicate in scandaluri de coruptie.

Cei pusi la conducere fac abuz de putere. Avem din ce in ce mai multe semnale ca acestia fac orice pentru a obtine si mai multa putere.

Avem un presedinte al dezbinarii.

Prin aceasta motiune, faceti jocul USR.

Nu vreau ca Romania sa mearga pe drumul instabilitatii.

Motiunea, sunt convins, va fi respinsa.

Sper ca vom gasi parteneri de dialog".

Stire in curs de actualizare

Citește și:

Nicușor Dan, USR: Liviu Dragnea ar fi in stare sa arunce in aer Romania pentru a scapa de dosarele sale penale

Raluca Turcan, despre moțiunea de cenzură: Rar s-a vazut in Romania un abandon mai brutal al interesului public

Premierul Grindeanu: De azi înainte, acest Guvern va fi exclusiv al dialogului și consultării publice

Liviu Dragnea, despre moțiunea de cenzură: Ați depus o moțiune ipocrită, inutilă