Premierul Grindeanu: De azi înainte, acest Guvern va fi exclusiv al dialogului și consultării publice

Şedinţa de plen comun a Parlamentului, în care se dezbate şi votează moţiunea de cenzură iniţiată de PNL şi USR împotriva Guvernului Grindeanu, a început. Moţiunea, intitulată "Guvernul Grindeanu - Guvernul sfidării naţionale. Nu legalizaţi furtul în România", a fost citită luni în plenul Parlamentului, iar miercuri urmează să fie dezbătută şi votată.



Pentru a fi adoptată, moţiunea de cenzură trebuie să întrunească voturile a 233 de parlamentari. Votul va fi secret cu bile, iar la începutul şedinţei erau prezenţi 379 de parlamentari.

Iată discursul premierului Grindeanu:

"Domnule presedinte al Senatului, domnule presedinte al Camerei Deputatilor, doamnelor si domnilor senatori, doamnelor si domnilor ministri, stimati invitati,

Ieri, in Parlament, am aprobat bugetul pentu anul 2017. Va multumesc cu aceast ocazie pentru efectul pe care l-ati depus in aceste zile. Stiu ca nu a fost usor si apreciez straduinta dumneavoastra.

Avem un buget care aduce prosperitate şi dezvoltare românilor. Avem toate pârghiile necesare pentru a implementa programul de guvernare pe care românii în decembrie l-au votat într-o proporţie covârşitoare. Astăzi, avem ocazia să ne vedem din nou şi asta la o lună de la învestirea actualului Guvern. Opoziţia a depus o moţiune de cenzură. Este dreptul constituţional al colegilor noştri să facă acest lucru. E greu, totuşi, să nu remarc că această moţiune nu-şi mai are obiectul.

Ma asteptam la o abordare profesionista din partea PNL. Mă aşteptam la o abordare profesionistă din partea PNL atunci când vine vorba de lucruri serioase, dar dumnealor au găsit de cuviinţă să îl trimită pe Cătălin Predoiu să susţină această moţiune. Vorbim de un fost ministru al Justiţiei care a coordonat realizarea Codului penal şi a Codului de procedură penală, două legi fundamentale pentru bunul mers al justiţiei pe care Curtea Constituţională le-a amendat prin nenumărate decizii şi ale căror efecte negative le resimţim şi azi. Nu a fost niciodată vorba despre o ordonanţă pe graţiere. Cred că cineva din interiorul PNL, cu mai multă credibilitate şi competenţă, putea să susţină această moţiune, dar fiecare dă socoteală o dată la patru ani în faţa oamenilor pentru ceea ce face în Parlament, iar colegii liberali au dat socoteală cu vârf şi îndesat la alegerile din 11 decembrie.

Ne asumam integral ce este scris in programul de guvernare si pentru ce am fost alesi. Repet! Integral!

Eu cred că avem o datorie faţă de încrederea populară pe care am câştigat-o la urne şi că trebuie să ne asumăm în continuare guvernarea acestei ţări. Vă rog să nu acceptaţi acest joc şi să nu mai cădem încă o dată în această capcană. (...) Sper ca astăzi să tranşăm lucrurile şi să ne întoarcem la treabă. Primarii şi preşedinţii de consilii judeţene vor să facă ceva bun pentru comunităţile lor, de aceea vor să vină la Bucureşti cu proiecte pentru a obţine finanţări. Primarii şi preşedinţii de consilii judeţene vor să îşi respecte promisiunile pe care le-au făcut în faţa românilor. La fel ca şi dumneavoastră, parlamentarii aleşi în decembrie, aceşti oameni au proiecte, dar au nevoie de bani ca să le implementeze, pentru drumuri, pentru infrastructură, pentru şcoli, pentru grădiniţe, pe scurt pentru o viaţă mai bună pentru români. Am irosit deja prea mult timp şi energie pe alte lucruri. E timpul să ne întoarcem la ceea ce avem cu adevărat de făcut pentru oameni. (...) Ne asumăm integral ceea ce este scris în programul de guvernare şi pentru ceea ce am fost aleşi. (...) Avem cel mai mare sprijin popular de după Revoluţie, dar avem şi datoria să implementăm ceea ce scrie în programul de guvernare.

Câteva seri la rând am stat şi am urmărit protestele, fiind în sediul Guvernului. Cred că românii (...) care au ieşit în stradă au tot dreptul să îşi strige nemulţumirea, atunci când simt asta. (...) Îmi exprim public aprecierea pentru modul impecabil în care jandarmii români şi-au făcut datoria în aceste zile. Am văzut cu toţii că oamenii s-au simţit în majoritatea timpului protejaţi şi în siguranţă. (...) Am văzut în aceste zile foarte multă creativitate, atât pe pancarte, atât în lozincile scandate, cât şi pe Facebook. Am avut ocazia să citesc foarte multe comentarii şi mesaje. Unele au fost de susţinere, altele evident negative. Voi aprecia întotdeauna orice critică, dacă are în spate argumente, dar nu voi accepta ura revărsată asupra familiei şi a copiilor.

Mă aşteptam ca ieri discursul preşedintelui Iohannis să meargă în această direcţie, pentru că deja s-a ajuns prea departe. Avem soţii, părinţi sau copii care au ajuns să-şi arunce cuvinte grele unii altora în aceste zile. Am auzit pe cineva spunând că părinţii sunt la protest în faţă la Cotroceni, iar copiii lor în faţă la Palatul Victoria. Nu pot accepta că există două Românii. Acest lucru trebuie să înceteze. Acest lucru nu este normal. Cum scria pe o pancartă 'Copiii din Piaţa Victoriei vin la părinţii lor la masa de Crăciun', la fel cum părinţii lor se bucură atunci când merg în vizită la nepoţii lor - aceasta este România normală şi cred că acesta este mesajul pe care orice om politic responsabil trebuie să-l dea. Nu ura, ci raţiunea şi dialogul trebuie să primeze"

Ca premier, îmi doresc să particip la reconcilierea atât de necesară între români (...) Vă asigur că am înţeles pe deplin toată emoţia şi supărarea pe care Ordonanţa 13 le-au generat. O parte însemnată a acestei ţări ne-a transmis democratic că nu identifică binele general în acea ordonanţă. De aceea, am decis să convoc de urgenţă Guvernul pe care îl conduc şi să o abrogăm. Nu voi mai accepta nicio iniţiativă de acest gen în Guvern. Am considerat ca prim-ministru că trebuie să fac asta. E nevoie de mai multă dezbatere, de mai mult dialog, de mai multe opinii avizate pe aceste subiecte, care pot trezi emoţii puternice în societate, iar cel mai bun loc ca acest lucru să se întâmple este aici, în Parlament.

Cu toţii merită o viaţă mai bună. Respectarea legilor e unul din factorii fundamentali care aduc bunăstare într-o ţară. Pentru asta trebuie să avem legi funcţionale adaptate normelor europene în materie, dar şi instituţii care să le pună în aplicare cu bună credinţă. Românii au nevoie de drumuri, şcoli, spitale, locuri de muncă, de salarii şi de pensii mai mari sau de taxe mai mici. Companiile au nevoie de predictibilitate şi de coerenţă fiscală, dar mai presus de toate mai au nevoie de ceva: de dialog, de consultare şi de transparenţă

Va promit ca de azi inainte acest Guvern va fi exclusiv al dialogului si consultarii publice.

Vă rog să aveţi deplină încredere în Guvernul pe care îl conduc, în colegii noştri miniştri şi să respingeţi această moţiune de cenzură.

Va multumesc!"

