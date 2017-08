Casa Poporului a devenit Casa de Ajutor Reciproc

DIANA OROS

Peste zece milioane de euro sunt banii pe care senatorii i-au dat cu împrumut fie prietenilor sau familiei, fie diver­selor firme şi societăţi. Bani grei au împrumutat şi deputa­ţii. Declaraţiile de avere ale parlamentarilor arată că cei mai mari creditori politici provin din partidele tradiţionale, PSD şi PNL, campion absolut fiind un lider UDMR aflat în Parlament din 1990.

Cel mai darnic parlamentar este senatorul UDMR Verestoy Attila. Acesta are bani împru­mutaţi către 11 firme şi asociaţii, unele dintre acestea fiind locali­zate în Ungaria. Acolo are plasaţi doar 74.500 de euro, o sumă relativ mică, dacă o raportăm la împrumuturile totale. Cu totul, Verestoy are de primit uriaşa sumă de 11.500.000 de lei şi aproape 2.700.000 de euro. Verestoy Attila este cel mai vechi parlamentar din România. Alesul maghiar se află la a opta legislatură, deci nu a ratat niciun mandat din 1990 şi până în zilele noastre.

Şi liberalul Marius Nicoară consideră că banii săi stau mai în siguranţă în împrumuturi la diverse firme decât în bănci. Senatorul PNL are plasaţi, în total, aproape 3,5 milioane de lei. Din această sumă, Nicoară şi-a împrumutat fiica cu 940.000 de lei, restul banilor fiind împru­mutaţi unor diferite firme. Liberalul se află în prezent la al treilea mandat în Parlament.

Senatorul PNL Nicoleta Pauliuc are şi ea dare de mână. Doar că a preferat să împru­mute bani prietenilor, nu unor societăţi comericale. Potrivit declaraţiei de avere, cinci cunoscuţi trebuie să-i returneze Nicoletei Pauliuc suma de 287.000 de euro şi aproape 170 de mii de lei. Senatoarea se află la primul mandat în Parlament şi este vicepreşedintele Comi­siei juridice.

Creditor este şi senatorul liberal Mircea Cazan, care are de primit o sumă frumuşică chiar de la şeful său pe linie de partid. Preşedintele PNL, Ludovic Orban, îi este dator lui Cazan cu 10.000 de euro. Aflat la al treilea mandat ca ales al poporului, Mircea Cazan a mai împrumutat alţi aproape 600.000 de lei unei firme din Sibiu.

Casa de împrumuturi PSD

În Senat, însă, cei mai mulţi creditori sunt parlamentarii social-democraţi. Nu mai puţin de 16 senatori PSD au bani de dat cu împrumutul. Dintre aceştia, senatorul Liviu Tit Brăiloiu este de departe pe primul loc. I-a împrumutat 450.000 de euro fratelui său, Ovidiu Brăiloiu, şi alte 3,2 mili­oane de lei Com-plexului Palas P e l i c a n d i n Mamaia. Brăiloiu a intrat pentru prima dată în Parlament la alege­rile din decembrie 2016. Tot din declaraţiile de avere depuse la Senat aflăm că printre creditori se numără şi minis­trul Sănătăţi i , Florian-Dorel Bodog. Aflat la al doilea mandat, acesta a împru­mutat aproape 280 de mii de lei unei societăți comerciale farma­ceutice. Bani împrumutaţi unor societăţi comerciale au şi apro­piaţii preşedintelui PSD, Liviu Dragnea: senatorii Niculae Bădălău şi Claudiu Manda. Baronul Niculae Bădălău a dat puţin peste 200.000 de lei unei societăţi comerciale, iar vicepre­şedintele Senatului, Claudiu Manda, are de recuperat aproape 300.000 de lei de la o firmă. Dacă Bădălău se află la al treilea mandat în Parlament, Manda este pentru a patra oară ales al poporului, însă doar prima dată ca senator. Sume mari au împrumutat apropia­ţilor şi senatorii PSD Nicolae Marin şi Nicolae Moga. Fiecare a dat cu împrumut mai mult de jumătate de milion de lei.

PMP și USR, cei mai zgârciți

La polul opus se află senatorii din partidul lui Traian Băsescu şi cei din USR. La PMP, niciun senator nu are bani împrumutaţi cunoscuţilor, iar dintre senatorii USR, doar doi au acordat împru­muturi, însă este vorba despre sume mici. Şi printre deputaţi sunt mulţi care dau bani cu împrumut. De exemplul, depu­tatul PSD Mircea Dobre, care este şi ministru al Turismului, a dat bani unei firme, dar şi unui prieten, în total aproape 400 de mii de euro. Un alt deputat PSD Andreea Cosma, fiica baronului de Prahova, Mircea Cosma, i-a dat şi ea unui apropiat peste 200 de mii de euro.