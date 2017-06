Conflictul Dragnea-Grindeanu, aproape să dea în clocot 

Relaţia dintre Liviu Dragnea şi premierul Sorin Grin­deanu a ajuns aproape de punctul de fierbere, susţin surse din interiorul PSD. Liderul social-democrat forţează o rema­niere de amploare care ar urma să aibă loc la jumătatea lunii iunie, însă şeful Executivului se opune „concedierii” unor miniştri. Conflictul mocnit din PSD s-ar putea solda cu o adevărată lovitură de palat în plină vară: remanierea întregului Cabinet, inclusiv cea a premierului Grindeanu.

Ceea ce răsuflase iniţial ca o informaţie pe surse a fost confirmat de Gabriela Firea, unul dintre oamenii apropiaţi de Liviu Dragnea în PSD. Primarul Capitalei a dezvăluit că Dragnea şi Grin­deanu duc un război al nervilor în culise, departe de zâmbetele afişate la tele­vizor. „Domnul preşedinte a explicat că premierul nu se mai consultă la fel de des cu el ca la început, că nu se mai întâl­nesc la fel de des ca la început. Motivele pentru care sunt în această situaţie nu le cunosc, dar mă îngrjiorează faptul că premierul nu mai are timp să se întâlnească cu preşedintele partidului”, a spus Firea, la Antena 3. Edilul Bucureştiului a acuzat inclusiv un scurtcircuit în comunicarea dintre Guvern şi Primăria Capitalei, declarân­du-se „complet dezamăgită” de relaţia cu Executivul. „Tot ceea ce solicită Primăria Capi­talei către Guvern se loveşte ca de un zid. Avem o relaţie mai proastă de cât pe vreme a tehnocraţilor. I-am spus şi domnului Dragnea că nu este normal ca Guvernul să aibă o atitudine negativă faţă de Primărie”, a explicat Firea. Dezvăluirile făcute duminică seara vin să întărească presi­unea pusă de Liviu Dragnea asupra premierului în plină analiză a „performanţei” guvernamentale. Şeful PSD are în plan o remaniere amplă a Cabinetului, însă Grindeanu refuză categoric o nouă ajustare a Guvernului la doar şase luni de la preluarea puterii. Cel mai probabil, la finalul „evaluării” miniştrilor, Grindeanu se va trezi cu lista remaniaţilor în plic, fiind cel din pixul căruia ar trebui aprobată cosmeti­zarea. Surse politice susţin că Dragnea are şi planul de rezervă în cazul în care premi­erul nu-şi va revizui poziţia: mai mulţi miniştri apropiaţi de liderul PSD ar fi pregătiţi să-şi dea demisia în bloc pentru a forţa căderea Executivului, o variantă cel puţin riscantă în condiţiile în care numirea unui nou premier l-ar duce pe Dragnea din nou la mâna lui Klaus Iohannis.

Grindeanu, „judecat” în CEx

Zvonurile despre războiul rece dintre Dragnea şi Grin­deanu apăruseră încă de luna trecută, când surse politice au relatat despre o chermeză a capilor PSD la care premierul şi şeful partidului nu şi-ar fi vorbit mai bine de două ore. Oficial însă, Dragnea l-a „târât” pe Grindeanu la un meci de rugby încercând să dea senzaţia că apele s-au liniştit în partid. „Relaţia de partid e foarte bună, chiar se comu­nică şi se raportează. Au fost împreună la meci, l-au chemat şi pe Zgonea, au fost împreună la pescuit. Relația dintre doi oameni e numai între ei doi. Ca să remaniezi premierul înseamnă că trebuie să rema­niezi întregul cabinet. Trebuie să ai şi motive pentru asta. Noi suntem în grafic cu foarte multe lucruri, nimeni nu a spus că vrea să remanieze premierul”, a încercat să dreagă busuiocul Codrin Ştefănescu. Secretarul general adjunct al PSD susţine că situaţia lui Grindeanu va fi principalul subiect de dezbatere în următorul Comitet Executiv al partidului, remanierea fiind aşteptată la „jumătatea lunii” , cel mai probabil după 11 iunie, data alegerilor locale parţiale.