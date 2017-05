Cum a comentat Nicolae Bacalbaşa suspendarea din PSD. "Eram turbat de enervare. M-am lăsat provocat"

Parlamentul României a fost scena unor evenimente halucinante în urmă cu o zi. Nicolae Bacalbaşa de la PSD a avut un limbaj reprobabil şi a făcut gesturi obscene, iar PMP-istul Corneliu Bichineţ i-a răspuns pe măsură. După acest scandal, Bacalbaşa a fost suspendat 6 luni din partid.

Parlamentarul explică în stilu-i caracteristic ce s-a întâmplat la Palatul Parlamentului, dar îşi cere scuze doar pe jumătate. "M-am lăsat provocat şi este un malpraxix politic. Pentru acest malpraxis se plăteşte. Pe madam Turcan nu am insultat-o sub nicio formă. Pe bune, uitasem cum i se spune. Îmi era rău. Am avut noroc că am făcut o criză de hipertensiune de vedeam negru. A te lăsa provocat şi aţi pierde controlul prin provocare este o greşeală. Am dăunat partidului. Liviu Dragnea mi-a atras atenţia că sunt un timp pasional. Am dezamăgit colegii mei politici şi orice greşeală se plăteşte. Îmi cer scuze faţă de colegii de partid. Colega cu fractura m-a jignit, nu eu pe ea. A avut un comportament violent. A fost un act de impoliteţe şi de provocare. Nu am de ce să îmi cer scuze", a spus Bacalbaşa la Antena 3, la emisiunea Alessandrei Stoicescu.

Bacalbaşa a continuat cavalcada explicaţiilor. Nu recunoaşte semnele obscene, iar finalul e apoteotic. "La doamna Turcan mă încurcam în nume. Îmi cer iertare că nu am avut intenţie. La cei care băteau cu pumnul în tăblii, nu am de ce să îmi cer scuze. Eram profund indignat. Nu ştiu dacă a ieşit un gest obscen. Eu nu m-am văzut şi nu l-am văzut. Eram turbat de enervare. M-am lăsat provocat. Numai prostul se lasă provocat. Prostia se plăteşte", a mai spus Bacalbaşa.