Guvernul a aprobat marea desecretizare SIPA

Cabinetul Grindeanu a adoptat, ieri, o Hotărâre de Guvern pentru desecretizarea arhivei SIPA, iar după publicarea actului normativ în Monitorul Oficial va fi desecretizată toată arhiva, inclusiv şi cele două rapoarte întocmite de către comisiile care au lucrat în arhivă în 2008 şi anexa unuia dintre ele.„Desecretizăm rapoartele şi anexa unuia dintre ele. Întrebarea: de ce la momentul la care am făcut publică lista celor care au vizitat arhiva nu i-am cuprins pe toţi şi la un moment dat am spus că numărul celor care au vizitat arhiva a fost mai mare de 22. Pentru că bună parte din nume se află în rapoartele încă secrete şi nu aveam voie să dăm, neavând Hotărâre de Guvern”, a explicat ministrul Tudorel Toader. Acesta a anunţat că va fi constituită o comisie care va inventaria şi preda documentele din arhiva SIPA către instituţiile care au competenţe în domeniu. Comisia va fi formată din cinci membri cu certificat ORNISS, câte doi din partea Ministerului Justiţiei şi a Secretariatului General al Guvernului, plus unul de la ANP. „Nu ştim dacă în arhivă sunt secrete de stat, dar nu putem da arhiva pe mâna oricui”, a explicat Toader. Fostul judecător CCR a dat asigurări că membrii comisiei vor respecta dreptul la viaţă privată al magistraţilor şi că după publicarea în Monitorul Oficial „se va şti cu nume şi prenume cine a intrat în arhiva SIPA”. Înaintea şedinţei de Guvern, preşedintele UNJR Dana Gîrbovan i-a cerut premierului să nu emită hotărârea cu privire la aşa-zisa „desecretizare” a arhivei SIPA, iar dacă o va face, să nu o trimită la Monitorul Oficial. „Este inadmisibil ca ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, să propună o Hotărâre de Guvern cu privire la soarta acestei arhive fără să se consulte în prealabil cu magistraţii şi fără ca această hotărâre de guvern să fie supusă dezbaterii publice”, a acuzat Gîrbovan, atrăgând atenţia că este inadmisibil ca hotărârea să fie emisă „cu o totală lipsă de transparenţă”. „Hotărârea privind desecretizarea arhivei se află pe site-ul Ministerului Justiţiei din 25 iulie 2016”, a explicat Alina Petrescu , purtătorul de cuvânt al Executivului.

