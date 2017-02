Klaus Iohannis vrea un nou Guvern

Preşedintele României i-a pus la zid pe liderii PSD-ALDE în discursul susţinut ieri în plenul reunit al celor două Camere. Parlamentarii Puterii au părăsit sala în semn de protest. “Prima voastră grijă a fost să vă ocupaţi de dosarele penalilor”, a punctat Iohannis în discursul său. A sugerat apoi că retragerea ordonanţei 13 şi demiterea ministrului Florin Iordache “ar fi prea puţin”, în vreme ce scenariul alegerilor anticipate ar fi, totuşi, “prea mult”.

Aşa cum a sugerat încă de marţi seara, preşedintele Klaus Iohannis s-a dezlănţuit în faţa majorităţii PSD-ALDE în plenul reunit. Şeful statului a fost întâmpinat de vicepreşedinţii celor Camere, senatorul Mihai Goţiu (USR) şi deputatul Cătălin Predoiu (PNL), preşedinţii alegând să-l aştepte în sala de plen.

“Aţi obosit deja? Ghinion!”

Ajuns la tribuna Parlamentului, Iohannis şi-a început în forţă discursul presărat cu ironii la adresa premierului Sorin Grindeanu, neinvitat oficial la eveniment. “M-aş fi adresat şi Guvernului, dar este ocupat. Dar nu-i bai, la ei am fost deja!”, a spus şeful statului în aplauzele opoziţiei. A urat apoi succes noului Legislativ, după care i-a luat în vizor pe liderii puterii. “În 11 decembrie, PSD-ul a repurtat o mare victorie, dar după aceea... după o ciudată strategie tip kamikaze a intrat în coliziune frontală cu o parte importantă a societăţii româneşti. A promis în campanie ceva şi în primele zile s-a apucat de altceva”, a acuzat Iohannis, întâmpinat cu vociferări de pesedişti. “Pohta ce aţi pohtit, grija ce aţi avut-o se vede că nu a fost cea declarată în campanie. Nu prosperitatea poporului român a fost prima prioritate, grija primă a fost să vă ocupaţi de dosarele penalilor şi românii sunt indignaţi”, a continuat în forţă tirul preşedintelui. În atmosfera generală unii parlamentari au ridicat tonul şi i-au cerut lui Iohannis să rezolve problema caselor din Sibiu. La rându-I, preşedintele a sugerat că soluţia ieşirii din criză ar fi, mai degrabă, demisia cabinetului Grindeanu şi înlocuirea acestuia cu un nou guvern. “Retragerea ordonanţei 13 şi eventual demiterea chinuită a unui ministru este cu certitudine prea puţin. Alegeri anticipate însă sunt în această fază prea mult. Asta este marja de manevră. Cine trebuie să vina cu soluţia? Păi, în mod natural, cel care a creat problema: PSD-ul!”, a mai adăugat Iohannis în aceleaşi aplauze ale Opoziţiei. A fost momentul în care parlamentarii Puterii s-au ridicat din bănci şi au părăsit sala în semn de protest. Gestul lor a fost întâmpinat cu ironie de Iohannis, care a folosit la fel de ironic celebrul “ghinion”: “Aţi obosit deja? Ghinion!”.

Gestul de frondă al parlamentarilor PSD-ALDE, care au părăsit sala în timpul discursului prezidenţial, a fost criticat dur de politologul Ioan Stanomir. “Ruptura dintre regimul Dragnea şi naţiune a fost vizibilă azi în Parlament. Preşedintele a formulat un mesaj ferm al decenţei politice, iar alegerea PSD a fost să îl ignore”, a comentat profesorul de drept constituţional. În schimb, analistul politic Radu Magdin a fost ceva mai moderat. ”Mergem spre polarizare accentuată dacă nişte oameni moderaţi, din mai multe tabere, nu încep să facă pace. Criza aceasta poate fi o oportunitate pentru un acord transpartinic < on the basics >”, a explicat Magdin. Preşedintele a anunţat că va convoca în curând referendumul privind lupta anticorupţie şi va demara consultări cu partidele parlamentare “dacă PSD-ul nu va rezolva această criză”. Parlamentarii Puterii au revenit în plen după încheierea discursului.

Klaus Iohannis, preşedintele României: Preşedinţii celor două Camere încearcă să acrediteze în spaţiul public ideea că eu nu aş digera rezultatul votului şi că eu aş încerca să fac ceva ca să întorc acest rezultat. Nu! Fals! Aţi câştigat! Acum guvernaţi şi legiferaţi, dar nu oricum! Imaginea aceea splendidă din Piaţa Victoriei, cu telefoanele iluminate... Iată, când politicienii au încercat să ducă democraţia în coridoarele întunecate, românii au ieşit în stradă şi au readus lumina în procesul democratic. Democraţia trebuie ţinută vie, democraţia trebuie apărată zi de zi.

Dragnea: “Suspendarea nu e o soluţie”

Imediat după plecarea preşedintelui, Liviu Dragnea a explicat pe holurile Parlamentului retragerea aleşilor PSD-ALDE din plen. „Toată frustarea și revolta din ultimele zile i-a făcut să aibă gestul asta. Stilul, cuvintele folosite i-a făcut pe colegii mei să iasă din sală. Eu n-am plecat din sală, am sperat până la ultimele cuvinte că vor veni semnale de pace”, a precizat liderul PSD. Dragnea a mai spus că suspendarea preşedintelui “nu este o soluţie”, iar România are nevoie de “pace socială”. “Și noi puteam după alegeri, pentru ca lumea era revoltată, puteam să scoatem lumea în stradă, n-am vrut să facem asta pentru că am crezut că România are nevoie de stabilitate”, a afirmat Dragnea.

Tăriceanu: “Nu ştiu ce a fost în capul preşedintelui”

Preşedintele Senatului, C.P. Tăriceanu, s-a arătat “dezamăgit” de discursul preşedintelui din plenul Parlamentului. “Faptul că vorbim de luminiţele din Piaţa Victoriei nu reprezintă soluţia pe care românii probabil o aşteaptă de detensionare a acestei situaţii. Nu pot să nu remarc, stau şi mă întreb, ce era în capul preşedintelui când vorbea de oameni integri la conducerea statului. Păi în momentul în care tu însuţi eşti condamnat pentru modul în care ai obţinut nişte case, ai o problemă că nu ai restituit cei 300.000 de lei statului pe care i-ai încasat necuvenit, nu se ştie dacă ţi-ai plătit impozitele pentru meditaţii, poţi să vii şi să dai lecţii Parlamentului sau altora?”, a acuzat liderul ALDE.