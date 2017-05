Liberalii de la talpa ţării trag cu Orban, Buşoi l-a enervat pe Klaus Iohannis

Cu excepţia lui Marian Munteanu, ceilalţi trei candidaţi aruncaţi de PNL în bătălia pentru primăria Capitalei în 2016 candidează anul acesta pentru funcţia supremă în partid. Ultimul intrat în cursă, europarlamentarul Cristian Buşoi, a început cu stângul după ce a folosit sloganul preşedintelui Klaus Iohannis, „România lucrului bine făcut”, în discursul de lansare a candidaturii. În schimb, Ludovic Orban pare să fi devenit favoritul liberalilor din teritoriu.

Intrat ultimul în bătălia pentru şefia PNL, europarlamentarul Cristian Buşoi a bifat deja prima boacănă politică. Dacă la începutul lui 2016 îşi lansa candidatura la Primăria Capitalei folosind imagini ale tragediei de la Colectiv, Buşoi a făcut trimitere acum la sloganul din 2014 al preşedintelui Klaus Iohannis – România lucrului bine făcut. „Trebuie să revenim la ideile care au mobilizat milioane de români, trebuie să revenim la România lucrului bine făcut!”, i-a îndemnat Buşoi pe liberali. Surse apropiate Cotroceniului susţin că îndrăzneala europarlamentarului l-ar fi iritat pe şeful statului, care nu a avut habar despre intenţia secretarului general al PNL. Aceleaşi surse susţin că, spre deosebire de episodul decembrie 2014, când a susţinut- o făţiş pe Alina Gorghiu, Iohannis nu mai doreşte să influenţeze soarta alegerilor din partid şi anul acesta. În replică, eurodeputatul Cristian Buşoi a explicat că sloganul său este „România dreaptă, echilibrată și puternică!”, iar referirea la România lucrului bine făcut ține de o obligație a PNL de a merge mai departe pe direcția deschisă în 2014. „Numele președintelui nu trebuie să fie implicat în competițiile interne din PNL”, a reacţionat Buşoi.

Jurnalul Naţional a scris recent despre o cacealma a europarlamentarului, care în tentativa de a-şi atrage simpatia liberalilor ar fi lansat pe surse informaţia că ar fi favoritul preşedintelui Iohannis pentru şefia liberalilor. În sprijinul lui Buşoi a sărit însă un nume respectat în partid, fostul preşedinte PNL Crin Antonescu, care consideră că a venit vremea ca în fruntea formaţiunii să apară un liberal din noul val. „Cred că domnul Cristian Bușoi are suficientă tinerețe și experiență. A crescut în partid, sub ochii mei, are o bogată experiență politică la nivel european. În toate bătăliile politice pe care le-am avut în calitate de președinte PNL, Cristian Bușoi a fost un partener onest. Mă nemulțumește ideea că în spatele lui Bușoi sunt cei răi. Cred că această alegere este o investiție pentru viitor”, a comentat fostul lider liberal. Referirea la „cei răi” este o trimitere directă către zvonurile potrivit cărora europarlamentarul ar fi reprezentantul „cooperativei” din PNL, având în spate susţinerea unor vechi „sforari” liberali precum Marian Petrache, Mişu Voicu sau Teodor Atanasiu.

Ardealul și-a ales favoritul

În pragul Congresului, organizaţiile PNL din teritoriu au început să-şi anunţe fără ocolişuri favoritul la tron. Astfel, filialele PNL Vrancea şi PNL Buzău şi-au declarat deja susţinerea pentru fostul deputat Ludovic Orban, considerat un lider mai „experimentat” şi „charismatic”, în comparaţie cu alternativele Buşoi şi Predoiu. La Buzău, decizia de a-l sprijini pe Orban a fost luată oficial în Biroul politic judeţean al filialei, în vreme ce liberalii vrânceni au anunţat prin vocea senatorului Cătălin Toma că vor vota cu Orban la Congres . Fostul ministru al Transporturilor se bucură şi de susţinerea liberalilor din Ardeal, cei care au decis recent, într-o reuniune la Cluj, să joace pe mâna lui Orban, în detrimentul lui Buşoi, văzut drept omul „cooperativei” din PNL. Termenul de depunere a candidaturilor pentru şefia PNL expiră pe 16 mai, urmând ca alegerea noului lider liberal să aibă loc pe 17 iunie, la Romexpo, în prezenţa a 5.000 de delegaţi din toată ţara.

Nu caut să stârnesc nici valuri de emoții, nici vreun cutremur de aplauze. Caut eficiența și pragmatismul care caracterizează spiritul liberal. Nu voi pretinde nicodată că sunt un lider providențial, un salvator, o vedetă politică. Sunt un liberal care își dorește tot ce-i mai bun pentru PNL și pentru România. Cristian Buşoi, europarlamentar PNL