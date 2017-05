Modificarea Codurilor penale ajunge în sfârșit în Parlament

DIANA OROS

Proiectul Legii de modificare a Codului Penal şi a Codului de Procedură Penală va fi trimis astăzi Guvernului şi apoi Parlamentului, după ce Ministerul Justiţiei a organizat, ieri, a doua dezbatere publică pe tema punerii în acord a legislaţiei penale cu deciziile Curţii Constituţionale. Forma finală a legii o va da, însă, majoritatea PSD-ALDE din Parlament, după ce proiectul ministerului va urma întreg procesul legislativ.

Acuzat de Liviu Dragnea că „întârzie nepermis” modificarea legislaţiei penale şi ameninţat voalat cu remanierea pe motiv că nu poate avea susţinere „la nesfârşit”, ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a asigurat că proiectul de modificare a Codurilor penale are ca obiectiv punerea în acord cu deciziile Curţii Constituţionale. „Nimic mai mult, nimic mai puţin”, după cum asigurase ministrul pe 5 aprilie. La discuţiile de ieri au participat trimişi ai Parchetului General, DNA, DIICOT, CSM, dar şi reprezentanţi ai avocaţilor sau judecători. În timpul dezbaterii, judecătorul Ciprian Coadă de la Curtea de Apel Constanţa a propus ca abuzul în serviciu să se aplice şi în cazul legislaţiei secundare, nu doar în situaţia încălcării legislaţiei primare, aşa cum a decis CCR. Propunerea sa a fost refuzată însă de ministrul Tudorel Toader. „Ce puteam face noi din moment ce decizia CCR este foarte riguroasă? Care spune: acele atribuţii de serviciu prevăzute prin lege sau prin OUG. Noi, prin proiectul de lege de modificare a abuzului, putem spune, ba şi atribuţiile prevăzute prin legislaţia secundară? Dumneavoastră veţi spune: Ba puteţi. Şi noi zicem: Putem. Dar am face-o absolut neconstituţional, adică am intra în coliziune cu decizia CCR”, a explicat Toader.

O nouă „evaluare” în toamnă

Proiectul de modificare a legislaţiei penale nu prevede un prag pentru abuzul în serviciu, însă acesta ar putea fi impus de parlamentari pe parcursul traseului legislativ. Proiectul ministerului înlocuieşte sintagma „îndeplineşte în mod defectuos” din articolul 297 al Codului Penal cu sintagma „îndeplineşte prin încălcarea unei legi, a unei ordonanţe a Guvernului sau a unei ordonanţe de urgenţă a Guvernului”, în conformitate cu o decizie anterioară a Curţii Constituţionale. Actul normativ modifică şi articolul 301 din Codul Penal, conflictul de interese, înlocuind sintagma „raporturi comerciale”, declarată neconstituţională, cu sintagma „raporturi specifice celor dintre profesionişti”. Alte modificări operate de minister se referă la articolul 308 din Codul Penal, privind infracţiunile de corupţie şi de serviciu comise de alte persoane, dar şi reglementarea confiscării extinse prin transpunerea unei Directivei europene din 2014. Potrivit proiectului, judecătorii îşi pot forma convingerea că anumite bunuri provin din activități infracționale inclusiv pe baza disproporției dintre veniturile licite și averea persoanei. „Confiscarea extinsă se dispune asupra bunurilor dobândite de persoana condamnată într-o perioadă de 5 ani înainte și, dacă este cazul, după momentul săvârșirii infracțiunii, până la data emiterii actului de sesizare a instanței”, se arată în proiect.