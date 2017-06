Sorin Grindeanu, pregătit să facă următoarea mutare

Criza din PSD a izbucnit, aseară, în timpul şedinţei Comitetului Executiv de la Parlament. Pus la zid, premierul Sorin Grindeanu a anunţat că nu va demisiona din fruntea Guvernului, chiar dacă Olguţa Vasilescu i-a cerut să capituleze. La închiderea ediţiei, tensiunile din partid erau în toi, însă nu se ajunsese încă la votul decisiv pentru retragerea sprijinului politic. Partidul lui Tăriceanu a luat-o înaintea PSD şi a decis ieri să nu mai susţină Cabinetul Grindeanu.

În spatele uşilor închise, şedinţa CEx, programată pentru ora 16, a început cu întârziere. Liviu Dragnea şi Sorin Grindeanu au purtat o ultimă discuţie, într-o încăpere alăturată, de faţă cu Marcel Ciolacu, liderul deputaţilor PSD. Potrivit unor surse, întâlnirea a durat 20 de minute, iar Dragnea a încercat până în ultima clipă să-l înduplece pe premier să demisioneze, însă acesta a refuzat. În faţa partidului, Dragnea a spus că şedinţa CEx „nu este făcută împotriva cuiva” şi nu trebuie să genereze „execuţii publice”, iar astfel de evaluări vor fi făcute periodic pe parcursul guvernării. Concluziile raportului au fost prezentate în CEx de către fostul ministru de Finanţe Darius Vâlcov, acesta luând pe rând fiecare minister. Vâlcov a fost unul dintre principalii „evaluatori” ai performanţei Executivului şi este unul dintre oamenii despre care Dragnea a spus în nenumărate rânduri că a lucrat intens la programul PSD. Potrivit raportului, gândit ca un „rechizitoriu” împotriva premierului, 60% dintre măsurile promise în campanie au fost ratate în cele şase luni de mandat, existând şi „ un procent serios” de măsuri îndeplinite doar parţial. De exemplu, la capitolul Justiţie, în prima jumătate de an a fost îndeplinită o singură promisiune, 29 de măsuri fiind întârziate, cu toate că au existat doi miniştri: Florin Iordache şi Tudorel Toader.

Olguţa i-a cerut demisia

„Unii din lene sau din neştiinţă n-au vrut să citească programul şi Sorin a ajuns la concluzia că nu se poate implementa. Dragi colegi din Guvern, nu aţi fost în Parlament când s-a votat programul? Am stabilit noi în partid că miniştrii vor fi mai mult plecaţi? E un singur ministru al Turismului”, a atacat Dragnea după prezentarea raportului. „Cum aţi făcut evaluarea? Cu cine? Nu aţi vorbit cu niciun ministru până ieri. Eu am văzut evaluarea odată cu voi, membrii CEx. Nu mă lipesc de scaun, dar vreau să ştiu ce mi se reproşează. A fost OUG 13 şi voi nu ați făcut nimic. Din ce ştiu, erau aceiaşi membri în CEx. Atunci l-am trezit pe Klaus Iohannis cu Ordonanţa 13. Îi daţi Guvernul lui Iohannis!”, a venit replica lui Grindeanu. În timpul şedinţei, prima care a ieşit la atac a fost ministrul Muncii, Olguţa Vasilescu: „Trebuie să se termine scandalul ăsta cât mai repede. Sunt şocată de declarațiile dumneavoastră, că dacă PSD nu vă vrea mai sunt şi alții (alte partide - n.r.). Cred că trebuie să fie clar că nu ne putem agăţa de scaun. Partidul ne numeşte, el ne retrage. Tocmai pentru că vă respect atât de mult, aş vrea să nu vă văd în rolul lui Zgonea”, a atacat Olguţa.

Eu m-am obişnuit să decontez tot ce se întâmplă rău în România. Problema mea nu e cota de încredere pe care o am azi, dar dincolo de cota fiecăruia, aceste sondaje nu rămân în istorie, ci ce s-a întâmplat în timpul guvernării, ce am făcut din ce am promis. Liviu Dragnea, în timpul şedinţei CEX

Tăriceanu a luat-o înainte

În paralel cu CEx-ul PSD s-a desfăşurat la Parlament şi o şedinţă separată a conducerii ALDE. Oamenii lui C.P. Tăriceanu au decis prin vot retragerea sprijinului politic pentru premierul Sorin Grindeanu şi s-au pronunţat împotriva cooptării UDMR la guvernare. În cazul formării unui nou cabinet, ALDE vrea menţinerea actualei structuri a Guvernului şi păstrarea actualului număr de miniştri ai partidului – patru. Dacă Grindeanu va refuza să plece, miniştri ALDE îşi vor depune demisiile. „Colegii mei din Executiv sunt cu demisiile scrise deja la purtător”, a anunţat Tăriceanu.

Dragnea i-a propus la schimb şefia ASF

Liviu Dragnea a avut şi el o zi agitată. Înaintea şedinţei CEx, liderul PSD a purtat o discuţie între patru ochi cu C.P. Tăriceanu, dorind să se asigure că ALDE şi PSD vor face front comun împotriva lui Grindeanu. După întâlnirea cu Tăriceanu, Dragnea a convocat toţi miniştri la o şedinţă, înţelegerea fiind ca întreg Executivul să demisioneze în bloc pentru a forţa debarcarea premierului. Întâlnirea cu miniştrii a avut loc în sala grupului PSD din Camera Deputaţilor, acolo unde s-a ţinut ulterior şi Comitetul Executiv. Tot ieri a apărut, pe surse, informaţia că Dragnea i-ar fi propus lui Grindeanu conducerea Autorităţii de Supraveghere Financiară, un post extrem de bine plătit (14.000 de euro/lună), pentru a renunţa de bunăvoie la fotoliul de premier.

Șuetă cu reporterii

Criza guvernamentală l-a făcut pe Sorin Grindeanu să-şi anuleze în ultimele două zile programul oficial. Grindeanu a preferat ieri dimineaţă o discuţie informală cu jurnaliştii în curtea Palatului Victoria, imaginile cu şueta relaxată din faţa Guvernului fiind transmise în direct pe televiziuni. Premierul anticipa încă de dimineaţă „o execuţie publică”, în condiţiile în care „ideea CEx-ului este de a arăta că măsurile din programul de guvernare nu au fost luate”. Grindeanu le-a spus reporterilor că miniştrii „se simt jenaţi de situaţie”, iar în cazul în care unii dintre ei vor demisiona, va găsi „imediat înlocuitori pentru aceştia”. Potrivit premierului, Liviu Dragnea nu i-a cerut în mod direct demisia, ci a făcut-o voalat, însă apropiaţii liderului PSD i-au spus răspicat să demisioneze din fruntea Executivului. „Guvernul nu este al CEX, ci al României”, a conchis Grindeanu, care a precizat că el nu a citit raportul privind evaluarea miniştrilor, pentru că nu i-a fost pus la dispoziţie. Ulterior, premierul s-a întâlnit la Palatul Victoria cu liderii unor filiale judeţene ale PSD, printre care Ionel Arsene (Neamţ), Ion Mocioalcă (Caraş Severin) şi secretarul general al PSD Marian Neacşu (Ialomiţa).