Câciu îl acuză pe Ciucă de folosirea a peste 2 milioane euro pentru avantaje personale: Instituţiile abilitate să se autosesizeze

''Ciucă are obligaţia legală şi morală să prezinte public, în următoarele 48 de ore, dar nu mai târziu de data la care se încheie campania pentru alegerile prezidenţiale, toate documentele care au stat la baza cheltuirii a peste 2 milioane de euro din bani publici pentru cartea pe care nu ştim dacă a scris-o el, dar mai ales pentru reclama făcută pe panourile publicitare, în tot decursul acestui an'', a scris Câciu pe Facebook.



Social-democratul mai spune că, dacă Ciucă ar avea ''un dram de onoare'', ar trebui să se retragă din toate funcţiile deţinute şi plătite din bani publici.



''Instituţiile abilitate ale statului român trebuie să se autosesizeze de urgenţă şi să comunice public dacă faptele domnului Ciucă reprezintă elementele constitutive ale vreunei infracţiuni. În context, având în vedere premisa folosirii a peste 2 milioane euro în scopul de a obţine pentru sine avantaje personale, Nicolae Ciucă, dacă are un dram de onoare, ar trebui să se retragă din toate funcţiile deţinute şi plătite din bani publici! Şi mai zic ceva: Ciucă, dacă avea onoare, nici nu ar fi candidat, pentru că nu el candidează, ci Iohannis! Ciucă, curaj, arată-ne la toţi ce ai făcut cu banii oamenilor!'', a transmis Câciu.

AGERPRES