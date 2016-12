Prima declarație a lui Sevil Shhaideh după propunerea sa în funcția de premier

Social-democrata Sevil Shhaideh a informat vineri că nu are pagină sau cont de Facebook.



"Reţeaua online Facebook conţine mai multe conturi sau pagini cu numele meu. În ultimele zile au apărut, inclusiv în mass-media, mesaje sau declaraţii preluate de pe aceste conturi care nu-mi aparţin. Pentru corecta informare a publicului şi împiedicarea răspândirii de ştiri false, precizez că nu am cont sau pagină de Facebook şi nu am publicat nicio declaraţie", a declarat Sevil Shhaideh, potrivit unei precizări transmise de Biroul de presă al PSD.

Agerpres