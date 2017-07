PSD renunță la impozitul pe cifra de afaceri

DIANA OROS

Impozitul pe cifra de afaceri nu va fi introdus, subiectul fiind unul închis pentru coaliţia PSD-ALDE. Aceasta este concluzia la care s-a ajuns, ieri, după cea de-a doua radiogra­fie săptămânală a Cabinetului Tudose. Cel mai probabil, Guvernul va introduce o taxă de solidaritate, dar nu se ştie dacă aceasta va fi aplicată din 2018. Deocam­dată se fac simulări.

Premierul Mihai Tudose a anunţat, ieri, la finalul evaluării săptămânale, că impozitul pe cifra de afaceri – un punct nevralgic al noului program de guvernare – nu va mai fi introdus. Şeful Exectivului le-a transmis jurnaliştilor să consi­dere subiectul unul „închis”. Tudose a precizat că a luat decizia de unul singur, în avion, în drum spre Bruxelles. „Eu am luat această decizie pe baza discuţiei şi a materialelor pe care mi le-a dat ministrul Finan­ţelor, Ionuţ Mişa. Chiar pe avion am luat decizia la dus, trei ore am stat împreună şi am vorbit despre acest lucru”, a explicat Tudose. Întrebat care au fost argumentele pentru care s-a renunţat la introducerea acestui impozit, premierul a precizat că impo­zitul pe cifra de afaceri era „ca o coasă” prin care „practic loveam şi pe cei cinstiţi şi buni plătitori”. Tudose a mai spus că, deşi s-a renunţat la impozitul pe cifra de afaceri, se vor căuta mijloace prin care să fie impozitaţi şi cei care „se cred mai deştepţi ca statul”, cu trimitere la companiile care nu îşi declară profitul în România. Una dintre soluţiile luate în calcul este implementarea unei Direc­tive Europene care prevede plata impozi­tului în ţara unde se realizează profitul.

Taxa de solidaritate? Nu s-a decis încă pragul

Referitor la taxa de solidaritate, premierul a precizat că încă se fac simu­lări, dar că probabil aceasta „va fi cumva” aplicată, deşi nu s-a stabilit încă de la ce prag în sus. „Este o taxă care va fi aplicată persoa­nelor fizice, persoane care câştigă foarte mult, care bene­ficiază de o mulţime de lucruri din partea statului. Să plătească peste un anumit prag valoric o taxă în plus de solidari­tate cu statul, care i-a oferit prilejul să câştige atâţia bani”, a explicat Tu d o s e . E l a precizat însă că dacă se va dovedi că impactul acestei măsuri va fi unul f o a r t e m i c , probabil că se va renunţa şi la această taxă. Liderul PSD Liviu Dragnea a precizat, la finalul „consultaţiei”, că i-a cerut premierului „să anali­zeze foarte atent şi cu maximă rigoare” activitatea ANAF-ului, premierul oferind asigu­rări că se va întâmpla acest lucru în perioada următoare. „În câteva zile va face această analiză şi va lua orice măsură crede de cuviinţă”, a detaliat Dragnea.