Timmermans: poporul român va înlocui MCV 

MECHNO SIMION

Aflat într-o vizită oficială în Româ­nia, prim-vicepreşedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, s-a arătat încrezător că poporul român va continua lupta anticorupţie după ridicarea monitorizării pe Justiţie de la Bruxelles, românii fiind „cel mai bun garant” al statului de drept, în opinia oficialului european.

„Lupta noastră pentru statul de drept şi pentru drepturile omului nu este una pe care o ducem pentru noi. Credem că fiecare cetăţean european, indiferent unde locuieşte, merită un stat de drept. Acum suntem pe ultima sută de metri a acestui lung maraton (n.r. - Mecanismul de Cooperare şi Verifi­care). Am avut emoţii în urmă cu câteva luni, când am avut impresia că întregul proces va fi oprit sau va fi schimbată direcţia”, a comentat Frans Timmermans, o trimitere clară către episodul OUG 13. Prim-vicepreşedintele CE a susţinut ieri o conferinţă de presă comună la Palatul Victoria, alături de premi­erul Sorin Grindeanu şi ministrul Justiţiei, Tudorel Toader. „Sunt convins că cel mai bun garant al luptei împotriva corupţiei este poporul român. Este un sentiment puternic în soci­etatea din România că aceasta este lupta corectă. Oamenii îşi doresc ca această luptă să continue”, a mai spus Timmermans. Ofici­alul european s-a întâlnit ieri cu Liviu Dragnea şi Călin Popescu Tăriceanu, preşe­dintele Senatului afirmând la finalul întâl­nirii că, cel mai probabil, „anul 2018 va fi anul în care va fi ridicat raportul MCV”. „I-am explicat că nu am avut, nu avem şi nu vom avea o abordare sau vreun obiectiv în a împiedica lupta împo­triva corupţiei, dar în acelaşi timp i-am spus că vom continua punerea în legislaţie a deciziilor CCR care sunt obligatorii”, a explicat Liviu Dragnea. În schimb, Timmermans a precizat că nu dă nicio­dată termene referitoare la ridicarea MCV şi a cerut Parlamentului „să nu aleagă o altă cale” în afara recoman­dărilor de la Bruxelles.