Tragedie în lumea politică. Un membru ALDE a fost găsit mort în mașina personală.

Consilierul local în Iași din partea ALDE, Cristinel Corozal, a fost gasit mort in cursul noptii trecute. Se pare ca politicianul, în vârstă de 45 de ani, a suferit un infarct in timp ce se afla la volanul maşinii sale.

Alesul local a fost gasit in masina personala duminica noaptea in jurul orei 22.00. Acesta ar fi suferit un infarct in timp ce se afla la volan.

Cristinel Corozal era ales local din partea ALDE la primul mandat in legislativul municipalitatii iesene. In plus, era un cunoscut om de afaceri, el detinand localul Master Pub, sali de jocuri de noroc, iar recent intrase in posesia hotelurilor Traian si Astoria.http://romaniatv.net